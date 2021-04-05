В шоу дронов Genesis приняло участие рекордное количество беспилотников – 3281

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Автомобильный бренд Genesis (марка автомобилей премиум класса, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor) провёл световое шоу с использованием 3281 дрона. Мероприятие проводилось в небе Шанхая и было приурочено к выходу бренда на рынок Китая.

Во время шоу с помощью светящихся дронов формировались различные изображения, включая логотип Genesis, руку, два автомобиля компании и двойную спираль.

Согласно пресс-релизу Genesis, такое количество дронов устанавливает новый мировой рекорд Гиннеса в категории «Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), одновременно находящихся в воздухе». Таким образом, бренд Genesis смог превзойти предыдущий рекорд, принадлежащий компании Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology. 20 сентября прошлого года она использовала 3051 дрон во время собственного шоу. Демонстрация этого шоу представлена в следующем видео.

Источник: The Verge