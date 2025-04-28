В Швейцарии запустили первую в мире солнечную станцию на железной дороге

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Швейцарская компания Sun-Ways запустила первую в мире передвижную солнечную электростанцию мощностью 18 кВт на железной дороге.

Ожидается, что фотоэлектрическая установка будет генерировать 16 МВт-ч электроэнергии в год, подавая ее в местную электросеть, расположенную в 500 м. Пассажирские поезда должны начать движение по этой железнодорожной ветке уже с понедельника 28 апреля.

В октябре прошлого года Федеральное управление транспорта Швейцарии согласовало использование мобильной фотоэлектрической установки на железной дороге. После этого солнечная электростанция прошла ряд испытаний и анализов, получив все необходимые разрешения.

В Sun-Ways продолжат проведение испытаний в ближайшие три года, сосредотачиваясь на покрытии солнечных панелей, загрязнении от поездов и влиянии солнечной электростанции на железнодорожную инфраструктуру. Это позволит проверить долгосрочную безопасность эксплуатации поездов с использованием солнечных панелей, установленных на рельсах.

Выводы международной группы экспертов демонстрируют, что несмотря на скептические оценки, такие проекты не только вполне реализуемы, но и имеют значительный коммерческий потенциал. По мнению критиков, сильное загрязнение от поездов и интенсивное механическое напряжение могут значительно сократить производство электричества и уменьшить общий срок службы такой солнечной электростанции.

По словам представителей Sun-Ways, система имеет серьезный потенциал и растущую поддержку установки солнечных панелей на железнодорожных путях. В долгосрочной перспективе основатель и директор Sun-Ways Джозеф Скудери предлагает генерировать электричество между рельсами и подавать его непосредственно как тяговый ток для поездов, что сделает их таким образом абсолютно самодостаточными

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В компании используют специальный поезд-укладчик производства Scheuchzer, способный установить около 1 тыс. м² солнечных панелей всего за несколько часов. Проект в Бютти, в Валь-де-Траверс, включает 100 погонных метров железнодорожной линии TransN, на которой будет установлено 48 солнечных панелей. Электрические соединения интегрированы в панели, а система очистки цилиндрической щеткой в конце поезда обеспечивает чистоту панелей.

Джозеф Скудери надеется, что положительный опыт использования солнечных панелей на железнодорожных путях будет широко использоваться во всем мире в дальнейшем. Если ограничиться Швейцарией, там есть 5 тыс. километров железнодорожных путей, что потенциально позволяет установить около 2,5 млн панелей. Компания в ближайшие годы стремится также начать работать в Германии, Австрии, Италии, США и странах Азии.

Источник: Interesting Ingineering

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