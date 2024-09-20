Солнечная энергетика бьет рекорды: в этом году создадут 593 ГВт новых генерирующих мощностей

Новый отчет энергетического аналитического центра Ember свидетельствует, что глобальные установки объектов солнечной энергетики превзойдут большинство отраслевых прогнозов — до конца 2024 года будет добавлено 593 ГВт генерирующих мощностей. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Снова солнечная энергия растет быстрее, чем люди ожидали, поскольку она зарекомендовала себя как самый дешевый источник электроэнергии во всем мире», — сказал Юан Грэм, аналитик по электроэнергии компании Ember.

Эти показатели почти на 200 ГВт больше, чем основной прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованный в январе 2024 года. Лучший, чем ожидалось, рост солнечной энергетики привел к пересмотру прогноза — например, SolarPower Europe повысила свой глобальный прогноз на 2024 год с 401 ГВт в июне 2023 года до 544 ГВт в июне 2024 года.

Анализ Ember также показывает, что увеличение солнечных мощностей в 2024 году, скорее всего, превысит глобальное увеличение (540 ГВт) мощностей угольных электростанций с 2010 года.

Согласно оценкам Ember, в 2024 году на Китай, США, Индию, Германию и Бразилию будет приходиться 75% расширения солнечной энергетики в мире.

Китай продолжает доминировать в глобальных установках объектов солнечной энергетики. За первые семь месяцев года страна продемонстрировала рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими темпами ожидается, что Китай установит 334 ГВт солнечных мощностей, что составит 56% мирового увеличения мощностей в 2024 году.

Солнечные генерирующие мощности в Индии за первые семь месяцев 2024 года выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К маю 2024 года Индия уже превысила общее количество солнечных установок за весь 2023 год. При нынешних темпах Индия планирует установить 23 ГВт солнечной генерации до конца этого года.

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США с января по июнь 2024 года добавили 20 ГВт к генерации солнечной энергии, что на 55% больше, чем в прошлом году. Между тем Германия уже превысила целевой показатель солнечной мощности на весь 2024 год и находится на пути к достижению новой цели на 2026 год, которая изложена в национальном энергетическом и климатическом плане.

Данные Ember показывают, что значительный рост также возникает на новых рынках, таких как Пакистан и Саудовская Аравия, а также Филиппины, ОАЭ, Таиланд и Оман.

Источник: electrek

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