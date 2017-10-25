В скоростном Троещинском трамвае внедрят бесконтактную оплату проезда

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» совместно с Mastercard и Ощадбанком сообщили о запуске новой услуги, которая позволит легче и удобней оплачивать проезд в наземном общественном транспорте столицы. Речь о реализации возможности бесконтактной оплаты проезда на Троещинской линии скоростного трамвая.

Сегодня состоится специальное пресс-мероприятие, посвященное запуску услуги. Оно пройдет по адресу: станция Троещинской линии скоростного трамвая «Александра Сабурова» (на пересечении ул. Градинской и ул. Оноре де Бальзака). Мероприятие начнется в 15:00.

В пресс-релизе по случаю проведения мероприятия нет никаких подробностей касательно самой услуги. Но, вероятнее всего, речь о внедрении поддержки оплаты банковской картой MasterCard с системой PayPass путем обновления турникетов с терминалами на станциях.