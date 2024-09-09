«В соответствии с уровнем доходов»: НБУ предлагает новый ориентир для лимита на P2P-переводы

По такой системе банки смогут ориентироваться на уровень доходов, предварительно указанный клиентом в анкете (например, если человек указал доход в 20 000 гривен, то превышение переводов на эту сумму вызовет вопросы, и счет, вероятно, временно заблокируют).

Ранее Нацбанк предложил лимит в 150 000 гривен на P2P-переводы (с карты на карту) — ограничение должны ввести в действие 1 октября и оно будет распространяться исключительно на исходящие переводы (с исключениями для волонтеров). Ранее анонсированное ограничение в 30 операций в месяц не будет применяться.

В то же время система, которая должна была бы преодолеть проблему с «дропами» — это временный вариант для Нацбанка, и сейчас там рассматривают альтернативные варианты. В том числе и тот, который будет формировать лимит в зависимости от уровня доходов клиента, который он указал в анкете при регистрации в банке.

«Советуем банкам договориться, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы ограничения были введены одновременно для рынка, чтобы клиенты не переходили из банка в банк», — говорит заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник (через sud.ua).

Олейник добавил, что НБУ со следующего месяца начнет создавать реестр скомпрометированных карт и реестр «неблагонадежных» торговцев», как еще одно средство противодействия мошеннической схеме дропов.

Напомним, что дропы (еще «денежные мулы») — это люди, которые за вознаграждение предоставляют другим лицам доступ к своим банковским реквизитам, схему часто используют мошенники или нелегальные казино. За год через такие карты проходит около 200 млрд гривен, а в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов.