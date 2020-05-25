В соседней Беларуси запустили первую автономную 5G-сеть на оборудовании ZTE с поддержкой звонков высокой четкости VoNR (Voice over New Radio)





Белорусский телекомпровайдер А1, который входит в состав A1 Telekom Austria Group, запустил в тестовом режиме 5G-сеть, построенную на автономной архитектуре от ZTE. В сети уже протестировали голосовые звонки на основе технологии VoNR (Voice over New Radio), служащей для пакетной передачи голоса высокой четкости в 5G.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры SA (Standalone), в отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA) не требующей привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех преимуществ данного стандарта, в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой. Для использования технологии VoNR необходимо, чтобы мобильное устройство абонента поддерживало режим 5G SA, в частности, во время тестирования в Беларуси использовался смартфон на новой платформе MediaTek Dimensity 1000.

Отметим, что VoNR или Vo5G — это технология, благодаря которой становится возможным осуществление голосовых звонков и видеовызовов в Standalone-сетях 5G (то есть имеющих автономную архитектуру и не являющихся надстройкой к уже существующим сетям предыдущего поколения). Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка.

Тестовый запуск 5G-сети A1 позволил продемонстрировать более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Так, в ходе первого теста скорость сети разогнали до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) – 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10-15 миллисекунд.

Источник: A1