В США разработали компактную тест-систему, способную определять коронавирус COVID-19 всего за 5 минут





Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование тестовой системы ID NOW компании Abbott для быстрого определения наличия коронавируса COVID-19. Фактически, решение представляет собой портативную мини-лабораторию (lab-in-a-box). Устройство может предоставить позитивный результат всего за 5 минут, а полная диагностика занимает 13 минут. Преимуществом данного решения является возможность его использования и за пределами больниц.

Ключом к проведению быстрого выявления коронавируса силами системы ID NOW является использование молекулярного тестирования, которое ищет небольшой участок РНК вируса SARS-CoV-2 и увеличивает этот сегмент до тех пор, пока этого не будет достаточно для обнаружения. Другие методы тестирования могут занять часы или дни, чтобы получить жизнеспособные результаты.

В настоящее время Abbott занимается наращиванием производства и рассчитывает поставлять 50 тыс. тестов в день в США уже на этой неделе. Следует отметить, что аппаратная платформа, на базе которой осуществляется тестирование, уже «широко доступна» в кабинетах врачей и пунктах неотложной помощи. Таким образом, в США можно будет достаточно оперативно развернуть массовое тестирование с использованием решения Abbott, способного быстро предоставлять результат. Таким образом, страна сможет иметь более точное представление о масштабах пандемии COVID-19 и обеспечит, чтобы инфицированные получали необходимую помощь как можно быстрее.

Источник: Engadget