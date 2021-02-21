В Telegram произошёл сбой, который в основном затронул жителей Украины

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В работе мессенджера Telegram произошёл массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервисов downdetector.

Проблемы в работе мессенджера начались в ночь с 20 на 21 февраля. Следует отметить, что по данным downdetector, больше всего от перебоев страдают жители Украины. Хотя пользователи в других странах тоже жалуются на проблемы.

Проблема проявляется в работе как мобильного приложения, так и в настольном клиенте. В большинстве случаев пользователи испытывают проблемы с подключением к сети. При этом не отображается перечень групп и каналов, а также не показывается список контактов. В редких случаях пользователи могут подключиться к сети, но отправить сообщение не удаётся. Также иногда в мобильном приложении приходят уведомления о новых сообщениях или публикациях, но просмотреть их в большинстве случаев не удаётся.

Сайт telegram.org открывается, но не содержит никакой информации о причинах сбоев в работе сервиса или сроках восстановления нормальной работы.