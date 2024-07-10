В трейлере ленты «Гладиатор 2» есть сцена, которую Ридли Скотт мечтал снять более 20 лет

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В первом трейлере ленты «Гладиатор 2» есть сцена, которую режиссер Ридли Скотт давно хотел: бой с носорогом на арене.

Видео рассказывает о насыщенной остросюжетной эпопее и продолжении оригинальной классической ленты Скотта 2000 года. Хотя первому фильму удалось поразить зрителей выдающимися выступлениями Рассела Кроу и Хоакина Феникса на арене, в нем режиссеру не хватало кого-то большого и рогатого. Даг Уик, который продюсировал первого «Гладиатора», рассказал ComicBook.com в 2020 году, что мечты Скотта о носороге были разрушены высокой стоимостью CGI.

«Есть проблемы, которые на самом деле касаются стоимости. Например, Ридли хотел носорога на арене. И когда мы разговаривали с дрессировщиками животных, они сказали: «Ну, с ними здорово работать, но как только вы начнете это делать, вы не сможете это остановить». Затем мы оценили CGI носорога, и он оказался просто слишком дорогим. Так что я бы сказал, что было жаль, что мы не смогли дать Ридли носорога», — сказал тогда Уик.

Он добавил, что это была шутка: «если мы когда-нибудь снимем продолжение, Ридли получит своего носорога». Что ж, «Гладиатор 2» приближается, и носорог тоже.

Согласно источникам The Hollywood Reporter, бюджет фильма удалось увеличить с примерно $165 млн до примерно $310 млн. Эту стоимость действительно можно увидеть в трейлере, и не в последнюю очередь в той самой сцене. Также впечатляют и кажущиеся недешевыми бои кораблей.

Напомним, вышел официальный украинский трейлер фильма «Гладиатор 2», а с ним объявили и дату релиза в Украине — 14 ноября.

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