«Гладиатор ІІ» — официальный украинский трейлер эпической саги Ридли Скотта (с 14 ноября в кинотеатрах Украины)

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Вышел официальный украинский трейлер фильма «Гладиатор II», а с ним объявили и дату релиза в Украине — 14 ноября.

«Гладиатор II» продолжает эпическую сагу о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди, а теперь он сам вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императоры-тираны. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое, и вернуть Риму и его народу былую славу.

Ридли Скотт снова режиссирует фильм, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа.

Трейлер (на украинском)

Среди знакомых по оригинальному фильму лиц можно заметить Кони Нильсен, которая продолжает роль Луцилы, дочери покойного Марка Аврелия. Ее сына, уже взрослого мужчину Луция, играет Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстает в роли Марка Акация — римского генерала, который якобы учился под руководством Максимуса (главный герой оригинального «Гладиатора» в исполнении Рассела Кроу).

Роли новых диктаторов Рима взяли на себя Фред Хечингер (император Каракалла) и Джозеф Куинн (император Гета). Дензел Вашингтон играет Макринуса.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.