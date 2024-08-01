Новости Наука и космос 01.08.2024 в 12:18 comment views icon

В Турции раскопали 12 000-летнее захоронение шаманки — с намеком на жестокие древние обряды

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Игорь Панченко

Автор новостей

В Турции раскопали 12 000-летнее захоронение шаманки — с намеком на жестокие древние обряды

В могиле женщины нашли череп тура, крылья куропатки и лапы куницы.

В 2019 году исследователи из Турции раскопали захоронение женщины возрастом примерно 12 000 лет в поселении Чемка Гёюк (Çemka Höyük) на юго-востоке страны.

Женщина, которой на момент смерти было от 25 до 30 лет, была похоронена под полом здания из глины. Этот обычай хоронить умерших в жилищах был распространен в то время. Однако особенностью этого захоронения стало присутствие многочисленных животных и большого известнякового блока, накрывавшего тело.

У Туреччині розкопали 12 000-річне поховання шаманки — із натяком на жорстокі давні обряди

Расположение животных в могиле оказалось чрезвычайно интересным. Над телом женщины поместили череп тура, причем его челюсть отделили и положили у ее ног. Кроме того, археологи нашли крылья куропатки, лапы куницы и разбросанные кости овец или коз.

У Туреччині розкопали 12 000-річне поховання шаманки — із натяком на жорстокі давні обряди

Исследователи предполагают, что такая необычная комбинация животных в захоронении может указывать на особый статус женщины в обществе. Она могла быть шаманкой — человеком, который имел особую связь с духами, особенно злонамеренными. Во многих культурах шаманов считали посредниками между миром людей и животных, способными общаться с духами, живущими в животных.

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Находка в Чемка Гёюк является уникальной для ранних неолитических поселений Верхней Месопотамии. Это единственный известный пример захоронения, демонстрирующий такую тесную связь между человеком и различными животными. Открытие позволяет археологам по-новому интерпретировать духовные практики и социальную структуру неолитических сообществ в этом регионе.

Исследование опубликовано в журнале L’Anthropologie.

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Источник: Interestingengineering

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