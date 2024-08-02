В Турции спустили на воду корвет ВМС Украины «Гетман Иван Выговский» — второй после флагмана «Гетман Иван Мазепа»

В Турции состоялся спуск на воду корвета «Гетман Иван Выговский» (F-212) — второго заказанного украинского корабля класса Ada.

Церемонию спуска на стамбульской верфи RMK Marine посетили министр обороны Украины Рустем Умеров, командующий ВМС Алексей Неижпапа, первая леди Украины Елена Зеленская, Мустафа Джемилев и владелец компании Baykar Халюк Байрактар.

Имя корвета было утверждено в марте. Торжественная закладка корабля отмечалась в августе 2023 года — после создания корпуса и некоторых секций. Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину все работы происходили в Турции. ВМСУ подтверждают, что строительство судна состоялось с выполнением графика, указанного в соглашении.

Первый из двух кораблей, флагман Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» (F-211), 29 мая приступил к ходовым испытаниям.

Корветы класса Ada оснащены 76-мм корабельной артиллерией Super Rapid от итальянской OTO Melara. Также на борту есть 35-мм зенитная установка Korkut турецкой компании Aselsan, адаптированная к морскому применению, установленная над вертолетным ангаром. По бортам с обеих сторон корабля установлены 12,7-мм установки STAMP с дистанционным управлением

Украинские корветы получили радары системы управления огнем Thales Sting EO MK2, спутниковую связь Aselsan, системы РЭБ ARES-2N, системы установки радиопомех Mk 36 SRBOC, тактический навигационный радар ALPER и 3D-радар SMART-S MK2 для обнаружения целей в воздухе.

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Источник: «Мілітарний»

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