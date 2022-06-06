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В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей со средним возрастом 14 лет (Топ-10 моделей)

В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей со средним возрастом 14 лет (Топ-10 моделей)

С начала действия безналогового импорта автомобилей в Украину было ввезено и зарегистрировано более 111 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Доля автомобилей двадцатых годов выпуска в этом количестве составила всего 1,3%, а средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составил 14 лет.

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Чаще всего в этот период украинцы регистрировали следующие ввезенные из-за границы автомобили:

  1. VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;
  2. VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;
  3. RENAULT Megane – 5716 шт.;
  4. SKODA Octavia – 4558 шт.;
  5. FORD Focus – 3023 шт.;
  6. VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;
  7. AUDI A6 – 2813 шт.;
  8. AUDI A4 – 2770 шт.;
  9. OPEL Zafira – 2665 шт.;
  10. OPEL Astra – 2518 шт.

Напомним, что всего с начала года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


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