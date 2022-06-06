В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей со средним возрастом 14 лет (Топ-10 моделей)

С начала действия безналогового импорта автомобилей в Украину было ввезено и зарегистрировано более 111 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Доля автомобилей двадцатых годов выпуска в этом количестве составила всего 1,3%, а средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составил 14 лет.
Чаще всего в этот период украинцы регистрировали следующие ввезенные из-за границы автомобили:
- VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;
- VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;
- RENAULT Megane – 5716 шт.;
- SKODA Octavia – 4558 шт.;
- FORD Focus – 3023 шт.;
- VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;
- AUDI A6 – 2813 шт.;
- AUDI A4 – 2770 шт.;
- OPEL Zafira – 2665 шт.;
- OPEL Astra – 2518 шт.
Напомним, что всего с начала года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.