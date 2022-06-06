В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей со средним возрастом 14 лет (Топ-10 моделей)

С начала действия безналогового импорта автомобилей в Украину было ввезено и зарегистрировано более 111 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Доля автомобилей двадцатых годов выпуска в этом количестве составила всего 1,3%, а средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составил 14 лет.

Чаще всего в этот период украинцы регистрировали следующие ввезенные из-за границы автомобили:

VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.; VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.; RENAULT Megane – 5716 шт.; SKODA Octavia – 4558 шт.; FORD Focus – 3023 шт.; VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.; AUDI A6 – 2813 шт.; AUDI A4 – 2770 шт.; OPEL Zafira – 2665 шт.; OPEL Astra – 2518 шт.

Напомним, что всего с начала года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.