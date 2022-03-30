В Украине создали фонд информационной борьбы Truth Fund

Минцифры, Киевская школа экономики и крупнейшие украинские IT-компании создали фонд по борьбе с российской пропагандой Truth Fund.

С первого дня открытого вторжения команда фонда создает и распространяет контент с разоблачением преступлений российских войск на территории Украины.

При помощи фонда снимаются и продвигаются видео по всему миру. Например, ролик «Почему Украина заслуживает быть в Евросоюзе» набрало более 3,2 млн просмотров. Также благодаря Truth Fund обращение Антон Птушкина к подписчикам из россии набрало 4,1 миллиона просмотров на YouTube и 9,5 миллиона просмотров в Instagram.

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В первые дни войны фонд запустил рекламные кампании во всех соцсетях, где призывали русских матерей не отпускать сыновей воевать в Украину и информировали европейцев о том, что происходит в стране. Также используются таргетированные акции для влияния на компании, все еще работающие в россии.

Специалисты Truth Fund входят в состав волонтерской PR-команды для работы с зарубежными СМИ и трансляции достоверной информации. А на специальной платформе любой журналист может в пару кликов найти и пообщаться с англоговорящим очевидцем из Украины.

Сейчас фонд нуждается в поддержке, поэтому запускает кампанию, чтобы привлечь дополнительные средства для продолжения работы и построения инфраструктуры для более эффективной борьбы с дезинформацией.

Прямо сейчас фонд собирает $20 млн для продолжения онлайн-деятельности.