В Украине создан сервис для отслеживания очередей на западной границе Украины

Украинские энтузиасты создали удобный сервис для отслеживания очередей на украинских пунктах пересечения границы. Сайт находится по этой ссылке: border.com.ua. На ресурсе указано количество транспорта или людей, ожидающих свою очередь, а также время ожидания и прикреплен Telegram-чат к каждому из действующих КПП.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила 24 марта, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину (24 февраля) государственную границу пересекло 3,2 миллиона человек. Ежедневно за границу выезжают десятки тысяч граждан.

Всего с начала войны из страны уехало 2,2 миллиона наших соотечественников и 275 тысяч иностранцев. Приоритет пропуска на границе Украины предоставляется женщинам и детям.

В то же время, за время войны 435 тысяч украинцы вернулись, подавляющее большинство из которых — мужчины.

Отслеживать очереди на границе Украины можно также на сайте ГПСУ и здесь.