В Украине стартовал набор на конкурс IT-проектов на основе открытых данных Open Data Challenge с призовым фондом 3,5 млн грн





В Украине при поддержке Министерства цифровой трансформации стартовал четвертый набор Open Data Challenge — крупнейшего национального конкурса в сфере открытых данных, который призван популяризировать разработку сервисов и продуктов, которые будут способствовать борьбе с коррупцией и имеют значительное общественное значение и бизнес-потенциал.

К участию в отборе приглашают разработчиков, предпринимателей, общественных активистов и других сторонников открытых данных, имеющих идею, прототип или готовое решение для решения проблем в любой сфере: строительство, агросектор, инфраструктура, юриспруденция, защита окружающей среды, бизнес и тому подобное. Конкурс проходит в рамках проекта международной технической помощи USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS» при поддержке Минцифры.

Open Data Challenge в Украине проходит в четвертый раз, традиционно — в несколько этапов, включая прием заявок, интервью с кандидатами, четырехмесячную инкубационную программу и определение победителей, которые разделят между собой 3,5 млн гривен на развитие своих проектов.

Четвертый набор хотя и станет последним в цикле Open Data Challenge, но будет самым масштабным за всю историю существования, начиная с 2017. Общий призовой фонд — крупнейший за четыре года существования проекта. Впервые поддержку проектам будут предоставлять Chief Digital Transformation Officers (CDTO) из городов и профильных министерств. Они станут дата-ангелами проектов-финалистов и будут помогать открывать необходимые для проектов наборы данных. Отдельным призом на Open Data Challenge будет отмечен проект с наибольшим антикоррупционным влиянием. Также предусмотрен суперприз для финалистов прошлых лет конкурса в размере 1,5 млн грн.

Узнать больше об условиях участия и особенностях четвертого цикла конкурса Open Data Challenge можно на сайте www.odc.in.ua. Прием заявок на конкурс продлится с 12 февраля по 25 марта 2020 года.

Источник: Минцифры