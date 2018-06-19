В Украине стартовали продажи флагманского роутера TP-Link Archer C5400 по цене 7999 грн

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Компания TP-Link открыла продажи флагманского роутера Archer C5400 на украинском рынке, который отличается работой в трех диапазонах и поддерживает стандарт 802.11ac.

Общая скорость Wi-Fi соединения при использовании Archer C5400 составляет до 5400 Мбит/c: до 1000 Мбит/c в одном частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 2167 Мбит/с в двух частотных диапазонах 5 ГГц. Благодаря многопользовательской технологии MU-MIMO роутер предоставляет Wi-Fi соединение для мобильных устройств, а для игр и воспроизведения потокового видео на нескольких гаджетах может увеличить быстродействие Wi-Fi втрое.

Кроме этого здесь используется двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц и тремя сопроцессорами, восемь антенн с мощными усилителями, которые обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi сети, четыре гигабитных порта Ethernet, а также разъемы USB 3.0 и USB 2.0. TP-Link Archer C5400 поддерживает технологии NitroQAM (1024-QAM) и четырехпотоковую передачу данных, которые помогают каналам 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечивать скорость до 1000 Мбит/с и до 2167 Мбит/с соответственно.

Восемь внешних антенн с поддержкой технологии Beamforming помогут определить местонахождение принимающих устройств и улучшить сигнал Wi-Fi, идущий в их направлении. Это сделает подключения более быстрыми и надёжными, увеличивая производительность даже в небольших офисах и кафе.

TP-Link Archer C5400 можно подготовить к работе с помощью мобильного приложения Tether. Оно позволяет настраивать подключение, управлять родительским контролем и общим доступом с мобильных устройств на базе Android или iOS. Дополнительно новый маршрутизатор получил пакет TP-Link HomeCare, в состав которой входят встроенный антивирус, функции родительского контроля и приоритезации данных (QoS).

Рекомендованная розничная цена роутера TP-Link Archer C5400 составляет 7999 грн.

Источник: TP-Link