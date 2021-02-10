В Украине стартовали продажи геймерской гарнитуры HyperX Cloud Revolver + 7.1 с поддержкой виртуального объемного звука по цене 5199 грн
Компания HyperX сообщила о начале продаж в Украине геймерской гарнитуры HyperX Cloud Revolver + 7.1 с поддержкой виртуального 7.1 звучания и «кинотеатральным» качеством звука. Гарнитура разработана с учетом запросов геймеров на ПК и консолях, но также подходит для работы и учебы.
Гарнитура Cloud Revolver + 7.1 строит звуковую сцену студийного уровня с использованием 50-миллиметровых направленных динамиков, обеспечивающих большую глубину и ширину сцены и высокую точность позиционирования источников звука в шутерах от первого лица и играх с открытой средой. Настройка динамиков, механическая конструкция акустической камеры и более крупные амбушюры позволяют пользователям четко и точно слышать оппонента, обеспечивая максимальное конкурентное преимущество в игре.
Новинка оснащена USB-аудиоконтроллером, позволяющим управлять громкостью наушников, уровнем микрофона, быстро отключать микрофон, а легко переключать режим объемного звучания 7.1. Контроллер снабжен прищепкой, позволяющей закрепить его на одежде, и светодиодным индикатором состояния режимов виртуального объемного 7.1 звучания и отключения микрофона.
В гарнитуре Cloud Revolver + 7.1 применяется пена с эффектом памяти формы HyperX и прочная стальная рама. Микрофон гарнитуры — съемный, с цифровой обработкой сигнала и шумоподавлением, обеспечивает четкую и чистую передачу голоса, а также подавляет фоновые шумы. Гарнитура HyperX Cloud Revolver + 7.1 совместима с разными платформами: USB-аудиоконтроллер работает с ПК и PS4, а аналоговое подключение 4-контактным разъемом диаметром 3,5 мм позволяет работать с любыми платформами, оснащенными 3,5 мм аудиопортом (гарнитура располагает сертификацией TeamSpeak и Discord).
Геймерская гарнитура HyperX Cloud Revolver Gaming Headset + 7.1 с поддержкой виртуального объемного звучания доступна по рекомендованной цене $149,99 в США и 5199 грн в Украине.
Спецификации геймерской гарнитуры HyperX Cloud Revolver + 7.1 (HHSR1-AH-GM/G):
- Наушники
- Динамик — динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами
- Тип — охватывающие, закрытого типа
- Диапазон воспроизводимых частот — 12 – 28 000 Гц
- Импеданс — 32 Ома
- Уровень звукового давления — 100.5 дБ/мВт при 1 кГц
- Коэффициент нелинейных искажений — < 2%
- Масса — гарнитура: 360 г, с микрофоном: 376 г
- Длина кабеля — 1 м
- Разъем гарнитуры — штекер 3.5 мм (4-контактный, CTIA)
- Микрофон
- Капсюль — электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением
- Диапазон передаваемых частот — 50 – 18 000 Гц
- Чувствительность — –40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
- USB аудиоконтроллер
- Диапазон воспроизводимых частот — 10 – 23 200 Гц
- Диапазон передаваемых от микрофона частот — 50 – 7 700 Гц
- Масса — 57 г
- Длина кабеля — 2 м
Источник: HyperX