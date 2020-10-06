В Украине стартовали продажи гигабитной точки доступа TP-Link EAP225-Wall по цене 1199 грн

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Компания TP-Link объявила о выходе на украинский рынок настенной гигабитной точки доступа TP-Link EAP225-Wall c поддержкой технологии MU-MIMO и 24-портового коммутатора PoE+ TP-Link TL-SG2428P, который представляет особый интерес благодаря интеграции с облачными сервисами Omada.

Модель TP-Link EAP225-Wall поддерживает стандарт Wi-Fi 801.11ac и работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц с общей скоростью соединения до 1200 Мбит/с. Благодаря технологии MU-MIMO точка доступа может обмениваться данными с несколькими подключенными устройствами одновременно, в результате скорость Wi-Fi соединения значительно возрастет. Точке доступа не нужны дополнительные розетки, так как она поддерживает технологию PoE 802.3af/802.3at и получает питание непосредственно через Ethernet-кабель.

EAP225-Wall – это не только точка доступа, но и коммутатор с тремя портами Ethernet и выходом для PoE, к которому можно подключать IP-телефоны, IP-камеры, устройства внутренней связи и другие устройства. Точки доступа EAP225-Wall с толщиной корпуса менее 11 мм без проблем монтируются в распределительные коробки Ethernet-розеток стандартов EU и US. Рекомендованная розничная цена TP-Link EAP225-Wall составляет 1199 грн.

Главное преимущество этого управляемого коммутатора TP-Link TL-SG2428P – возможность удаленного управления с помощью фирменной облачной платформы TP-Link Omada SDN. Это означает, что системный администратор сможет эффективно управлять подключенным к Omada устройствам из любой точки планеты.

Решение Omada поможет создать масштабируемую сеть, управляемую из единого интерфейса. Такое решение подходит для использования в офисе, сфере гостеприимства, образования и розничной торговли. Также стоит отметить наличие 24 гигабитных портов PoE+ с общей мощностью 250 Вт, 4 интерфейсов SFP и функции защиты. Рекомендованная розничная цена TP-Link TL-SG2428P составляет 7699 грн.

Источник: TP-Link