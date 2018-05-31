В Украине стартовали продажи гигабитной точки доступа TP-Link EAP225-Outdoor стоимостью 2128 грн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Известный производитель сетевого оборудования TP-Link объявил о начале продаж на украинском рынке новой гигабитной точки доступа TP-Link EAP225-Outdoor, которая, по словам компании, одинаково хорошо подойдет для дома и бизнеса. Ее рекомендованная розничная цена – 2128 грн.

Новинка, как можно догадаться из названия, подходит для установки как внутри, так и снаружи помещений на открытом воздухе. С учетом области применения она защищена от пыли и влаги: степень защиты устройства — IP65. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температурах от -30°С до 70°C и защищено от удара молнии (до 4 кВ) и статического разряда (до 15 кВ).

Точка доступа TP-Link EAP225-Outdoor соответствует спецификациям 802.11ac Wave 2 и обладает двумя всенаправленными съемными антеннами, обеспечивающими одновременную работу в двух частотных диапазонах с пропускной способностью до 1200 Мбит/с (400 Мбит/с в полосе 2,4 ГГЦ и 867 Гбит/с в полосе 5 ГГц). Она также поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User, Multi-Input, Multi-Output) и работу с каналами шириной 20 40 и 80 МГц с возможностью агрегации на уровне пакетов.

Для проводного подключения устройство имеет порт Gigabit Ethernet с поддержкой PoE.

Из остального можно отметить поддержку технологий Band Steering (автоматическое перенаправление на частоту 5 ГГц), Beamforming (усилиение сигнала в направлении подключенного устройства), Load Balance (Равномерное распределение нагрузки между несколькими точками доступа) и Rate Limit (ограничения скорости по конкретному SSID).

Потребляемая мощность TP-Link EAP225-Outdoor – 10,5 Вт.

Габариты устройства равны 215х46х27 мм. В комплект поставки входят монтажные крепления для установки устройства на стену или мачту.