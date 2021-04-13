В Україні стартували продажі нового Wi-Fi 6 роутера TP-Link Archer AX73 за ціною 3499 грн





Компанія TP-Link анонсувала початок продажів в Україні нового роутера з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 — TP-Link Archer AX73. Крім підтримки новітнього стандарту передачі даних модель відрізняється високою пропускною здатністю до 5400 Мбіт/с, що дозволяє їй справлятися з великою кількістю ресурсоємних завдань, включаючи мережеві ігри, стріми, відтворення відео у форматі 4K і завантаження важких файлів.

У цій моделі реалізовані одразу кілька рішень, які характерні для флагманських роутерів TP-Link. Мова йде про підтримку 1024-QAM, ширину каналу 160 МГц, технології OFDMA, MU-MIMO і BSS coloring. Доповнює загальну картину 3-ядерний процесор з тактовою частотою 1,5 ГГц і високим рівнем продуктивності. У той же час «дворівневий» корпус з вентиляційними отворами покращує теплообмін і не дає маршрутизатору перегріватися навіть при активній експлуатації.

Відзначимо, що Archer AX73 оснащений 6 зовнішніми антенами з функцією Beamforming і потужним модулем FEM, які допомагають отримати стабільний сигнал Wi-Fi мережі навіть у тих кімнатах, які знаходяться далеко від роутера. Не забута і технологія 4T4R: її використання в маршрутизаторах з підтримкою Wi-Fi 6 робить можливою бездротову передачу даних з використанням чотирьох потоків, що додатково збільшує загальну швидкість мережі.

Пакет безпеки HomeShield на базі антивірусного ПО від компанії Avira забезпечує максимально ефективний захист підключених пристроїв для розумного будинку. HomeShield оптимізований для протидії DDos-атакам, захисту від небезпечних сайтів і проникнення на рівні порту. Також тут присутні стандартні інструменти батьківського контролю. Вони допоможуть обмежити час, який проводять в інтернеті ваші діти, і заборонити їм доступ до небажаного контенту. За традицією, виконати всі необхідні налаштування можна за допомогою фірмового додатку Tether для ОС Android і iOS.

Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Archer AX73 в Україні складає 3499 грн.

Джерело: TP-Link