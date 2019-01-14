В Украине стартовали продажи новых фитнес-браслетов Honor Band 4 и Honor Band 4 Running по цене 1399 грн и 779 грн соответственно

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В Украине стартовали продажи новых моделей фитнес-браслетов Honor Band 4 и Honor Band 4 Running по рекомендованной розничной цене 1399 грн и 779 грн соответственно.

Браслет Honor Band 4 оснащен сенсорным 2,5D AMOLED-дисплеем, устойчивым к царапинам. Модель представлена в трех цветах: черный, синий и розовый, в Украине будут доступны черный и синий цвета. Устройство поддерживает функции мониторинга сна Huawei TruSleep и отслеживания пульса в режиме реального времени TruSeen 3.0. Предусмотрены настройки под разные типы тренировок — от бега на улице до распознавания стилей плавания.

Браслет умеет принимать сообщения, звонки и уведомления из социальных сетей, а также определять местоположения смартфона. Honor Band 4 может работать до 17 дней на одной зарядке, при этом водонепроницаемость на глубине до 50 метров позволяет использовать его во время плавания, серфинга, бега под дождем и т.д.

В свою очередь модель Honor Band 4 Running была разработана с учетом потребностей людей, которые занимаются бегом. Браслет оснащен OLED-дисплеем с диагональю 0,5 дюйма и круглой сенсорной кнопкой. Модель представлена в Украине в двух цветах – в красном и зеленом. Небольшой вес (17 грамм) и «дышащий» ремешок из термополиуретана с вентиляционными отверстиями обеспечивают комфорт во время тренировок. Браслет можно использовать до 21 дня в режиме ожидания и 2 недели в режиме обычного использования.

Honor Band 4 Running оборудован шестиосевым датчиком, с помощью которого браслет отслеживает положение тела. Датчик определяет семь различных параметров активности: постановку стопы и удар при контакте, угол поворота, степень выворота стопы, длину шага, каденс и продолжительность контакта с поверхностью. Технология позволяет улучшить показатели бега (сократить потери энергии, вызванные неправильным положением тела) и снизить вероятность травм во время тренировок.

Модель работает на глубине до 50 метров, при этом капсула браслета легко устанавливается в крепление для фиксации на обуви. Функция «Independent Running» позволяет отслеживать данные о беге, оставив свой телефон дома.

В режиме «на запястье» Honor Band 4 Running поддерживает следующие функции: отображение времени, количество шагов, напоминание об отсутствии активности, поиск телефона, уведомление о входящем звонке, напоминание о сообщениях, будильник, отклонение вызова, отключение звука вызова, режим «Не беспокоить», количество калорий, оповещение о достижении цели, а также оповещение о разрыве соединения Bluetooth. Аналогично Honor Band 4, модель Running оценивает качество сна с фиксацией данных о фазах глубокого и поверхностного сна, а также времени пробуждения, что позволяет скорректировать и улучшить свой сон.

Источник: Honor