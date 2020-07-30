В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грн

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Компания Huawei анонсировала старт продаж в Украине роутера Huawei Wi-Fi AX3, поддерживающего стандарт Wi-Fi 6. Новинка представлена в двух версиях — двухъядерной и четырехъядерной.

По сравнению с устройствами Wi-Fi 5, роутер Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает вдвое большую скорость (до 300 Мбит/с), параллельное подключение до 128 устройств, меньшую задержку и лучшую энергоэффективность. Huawei Wi-Fi AX3 оснащен фирменным процессором Huawei Gigahome и чипом Gigahome Wi-Fi 6. Роутер поддерживает многочиповую технологию для совместной работы, обеспечивая лучшую скорость сети и улучшенные возможности проникновения сквозь стены.

Чип Gigahome Wi-Fi 6 помог увеличить полосу пропускания до 160 МГц, что позволило стабилизировать рабочую полосу пропускания на 2 МГц для обеспечения сигнала без задержек. Кроме того, четырехъядерная версия Huawei Wi-Fi AX3 поддерживает функцию Huawei Share. Благодаря ей пользователи могут подключаться к сети Wi-Fi без необходимости ввода пароля, просто с помощью NFC.

В четырехъядерную версию входят четыре независимых усилителя сигнала, а в двухъядерную — два. Роутеры могут создавать mesh-сеть с несколькими роутерами Huawei и поддерживать беспроводной, проводной и гибридный (проводной + беспроводной) режимы, расширяя таким образом покрытие в доме или на предприятии. Четырехъядерная версия роутера также поддерживает технологию защиты HomeSecTM, которая поможет обезопасить пользователей от взлома и несанкционированного доступа.

С 30 июля 2020 года роутер Huawei Wi-Fi AX3 доступен в Украине по рекомендованной цене 1999 грн (двухъядерная конфигурация) и 2999 грн (четырехъядерная конфигурация).

Источник: Huawei