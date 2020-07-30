В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грн
Компания Huawei анонсировала старт продаж в Украине роутера Huawei Wi-Fi AX3, поддерживающего стандарт Wi-Fi 6. Новинка представлена в двух версиях — двухъядерной и четырехъядерной.
По сравнению с устройствами Wi-Fi 5, роутер Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает вдвое большую скорость (до 300 Мбит/с), параллельное подключение до 128 устройств, меньшую задержку и лучшую энергоэффективность. Huawei Wi-Fi AX3 оснащен фирменным процессором Huawei Gigahome и чипом Gigahome Wi-Fi 6. Роутер поддерживает многочиповую технологию для совместной работы, обеспечивая лучшую скорость сети и улучшенные возможности проникновения сквозь стены.
Чип Gigahome Wi-Fi 6 помог увеличить полосу пропускания до 160 МГц, что позволило стабилизировать рабочую полосу пропускания на 2 МГц для обеспечения сигнала без задержек. Кроме того, четырехъядерная версия Huawei Wi-Fi AX3 поддерживает функцию Huawei Share. Благодаря ей пользователи могут подключаться к сети Wi-Fi без необходимости ввода пароля, просто с помощью NFC.
В четырехъядерную версию входят четыре независимых усилителя сигнала, а в двухъядерную — два. Роутеры могут создавать mesh-сеть с несколькими роутерами Huawei и поддерживать беспроводной, проводной и гибридный (проводной + беспроводной) режимы, расширяя таким образом покрытие в доме или на предприятии. Четырехъядерная версия роутера также поддерживает технологию защиты HomeSecTM, которая поможет обезопасить пользователей от взлома и несанкционированного доступа.
С 30 июля 2020 года роутер Huawei Wi-Fi AX3 доступен в Украине по рекомендованной цене 1999 грн (двухъядерная конфигурация) и 2999 грн (четырехъядерная конфигурация).
| HUAWEI AX3 Dual-core White (53037717)
1 796 - 1 999 грн
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| HUAWEI AX3 Quad-core White (53037715)
2 436 - 3 241 грн
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|Тип
|Беспроводной маршрутизатор (роутер)
|Беспроводной маршрутизатор (роутер)
|Стандарт
|802.11ax
|802.11ax
|Работа в двух диапазонах (dual band)
|+
|+
|Максимальная скорость соединения, Мбит/с
|574+2402
|574+2402
|Поддержка Multiple SSID
|+
|+
|Интерфейс подключения (LAN-порт)
|3×10/100/1000 Ethernet
|3×10/100/1000 Ethernet
|Вход (WAN-порт)
|1×10/100/1000 Ethernet
|1×10/100/1000 Ethernet
|Межсетевой экран (Firewall)
|+
|+
|NAT
|+
|+
|Поддержка VPN (виртуальных сетей)
|+
|+
|DHCP-сервер
|+
|+
|Демилитаризованная зона (DMZ)
|+
|+
|Тип антенны (внутр/внешн)
|внешняя
|внешняя
|Количество антенн
|4
|4
|Поддержка MU-MIMO/MIMO
|+/-
|+/-
|Размеры, мм
|225×159,2×39,7
|225×159,2×39,7
|Масса, г
|387
|403
|Расширенные режимы шифрования
|WPA3
|WPA3
|Питание(PoE/адаптер)
|-/+
|-/+
|Встроенный ftp-server
|+
|+
|Возможность установки вне помещения
|—
|—
|Режим моста
|+
|+
|Прочее
|HUAWEI AI Life; Huawei Share; протокол Huawei HiLink і 802.11v; 2-ядерный процессор Gigahome на 1,2 ГГц
|HUAWEI AI Life; Huawei Share; протокол Huawei HiLink і 802.11v; 4-ядерный процессор Gigahome на 1,4 ГГц
Источник: Huawei