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В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грн

В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грн

В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грн


Компания Huawei анонсировала старт продаж в Украине роутера Huawei Wi-Fi AX3, поддерживающего стандарт Wi-Fi 6. Новинка представлена в двух версиях — двухъядерной и четырехъядерной.

По сравнению с устройствами Wi-Fi 5, роутер Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает вдвое большую скорость (до 300 Мбит/с), параллельное подключение до 128 устройств, меньшую задержку и лучшую энергоэффективность. Huawei Wi-Fi AX3 оснащен фирменным процессором Huawei Gigahome и чипом Gigahome Wi-Fi 6. Роутер поддерживает многочиповую технологию для совместной работы, обеспечивая лучшую скорость сети и улучшенные возможности проникновения сквозь стены.

Чип Gigahome Wi-Fi 6 помог увеличить полосу пропускания до 160 МГц, что позволило стабилизировать рабочую полосу пропускания на 2 МГц для обеспечения сигнала без задержек. Кроме того, четырехъядерная версия Huawei Wi-Fi AX3 поддерживает функцию Huawei Share. Благодаря ей пользователи могут подключаться к сети Wi-Fi без необходимости ввода пароля, просто с помощью NFC.

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В четырехъядерную версию входят четыре независимых усилителя сигнала, а в двухъядерную — два. Роутеры могут создавать mesh-сеть с несколькими роутерами Huawei и поддерживать беспроводной, проводной и гибридный (проводной + беспроводной) режимы, расширяя таким образом покрытие в доме или на предприятии. Четырехъядерная версия роутера также поддерживает технологию защиты HomeSecTM, которая поможет обезопасить пользователей от взлома и несанкционированного доступа.

С 30 июля 2020 года роутер Huawei Wi-Fi AX3 доступен в Украине по рекомендованной цене 1999 грн (двухъядерная конфигурация) и 2999 грн (четырехъядерная конфигурация).

HUAWEI AX3 Dual-core White (53037717)
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 1 796 грн
Предложений: 17
Сравнить цены

HUAWEI AX3 Quad-core White (53037715)
Wi-Fi маршрутизаторы и точки доступа на
от 2 436 грн
Предложений: 30
Сравнить цены

hotline.ua В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грнHUAWEI AX3 Dual-core White (53037717)
1 796 - 1 999 грн
Сравнить цены		 В Украине стартовали продажи сетевого маршрутизатора Huawei Wi-Fi AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 по цене 1999/2999 грнHUAWEI AX3 Quad-core White (53037715)
2 436 - 3 241 грн
Сравнить цены
ТипБеспроводной маршрутизатор (роутер)Беспроводной маршрутизатор (роутер)
Стандарт802.11ax802.11ax
Работа в двух диапазонах (dual band)++
Максимальная скорость соединения, Мбит/с574+2402574+2402
Поддержка Multiple SSID++
Интерфейс подключения (LAN-порт)3×10/100/1000 Ethernet3×10/100/1000 Ethernet
Вход (WAN-порт)1×10/100/1000 Ethernet1×10/100/1000 Ethernet
Межсетевой экран (Firewall)++
NAT++
Поддержка VPN (виртуальных сетей)++
DHCP-сервер++
Демилитаризованная зона (DMZ)++
Тип антенны (внутр/внешн)внешняявнешняя
Количество антенн44
Поддержка MU-MIMO/MIMO+/-+/-
Размеры, мм225×159,2×39,7225×159,2×39,7
Масса, г387403
Расширенные режимы шифрованияWPA3WPA3
Питание(PoE/адаптер)-/+-/+
Встроенный ftp-server++
Возможность установки вне помещения
Режим моста++
ПрочееHUAWEI AI Life; Huawei Share; протокол Huawei HiLink і 802.11v; 2-ядерный процессор Gigahome на 1,2 ГГцHUAWEI AI Life; Huawei Share; протокол Huawei HiLink і 802.11v; 4-ядерный процессор Gigahome на 1,4 ГГц

Источник: Huawei

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