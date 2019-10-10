В Украине стартовали продажи трехдиапазонного гигабитного роутера Archer C4000 стоимостью 6000 грн

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Компания TP-Link сообщила о начале продаж в Украине нового гигабитного роутера Archer C4000. Модель работает в трех частотных диапазонах и поддерживает технологию MU-MIMO.

Маршрутизатор TP-Link Archer C4000 гарантирует общую скорость Wi-Fi соединения до 4000 Мбит/c: до 750 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и до 1625 Мбит/с на каждом из двух частотных диапазонов 5 ГГц. Высокий уровень быстродействия маршрутизатора обеспечивает 4-ядерный 64-битный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Также Archer C4000 поддерживает технологию NitroQAM, которая на 25% увеличивает скорость работы на всех диапазонах.

Шесть внешних антенн и технология Beamforming помогут определить местонахождение принимающих устройств и усилить сигнал Wi-Fi, идущий в их направлении. Кроме этого, технология RangeBoost улучшает обнаружение устройств, которые находятся далеко от роутера или имеют слабый уровень сигнала.

Гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN делают скорость кабельного подключения максимальной, а с помощью функции агрегирования каналов она может быть увеличена до 2 Гбит/с. Через порты USB 2.0 и 3.0 к маршрутизатору можно подключить внешний жесткий диск, такое решение будет полезным при передаче больших файлов, музыки и видео внутри сети.

Благодаря поддержке технологии MU-MIMO маршрутизатор одновременно раздает четыре потока данных, обеспечивая всем принимающим устройствам в четыре раза более высокую скорость по сравнению с обычным AC-роутером. Также отметим функцию Airtime Fairness, которая равномерно делит канал между новыми и устаревшими устройствами, улучшает общую производительность Wi-Fi и не позволяет устаревшим устройствам снижать общую скорость сети.

Модель TP-Link Archer C4000 также отличается поддержкой технологии TP-Link HomeCare, системой родительского контроля, встроенным антивирусом с базой данных угроз от Trend Micro и т.д. Настроить устройство можно с помощью Web-интерфейса или фирменного мобильного приложения Tether.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C4000 в Украине составляет 6000 грн.

Источник: TP-Link