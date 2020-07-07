В Украине стартуют продажи флагманских роутеров TP-Link с поддержкой Wi-Fi 6: Archer AX11000 и Archer AX6000 по цене 14999 грн и 9999 грн соответственно

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Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине двух флагманских роутеров с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 — трехдиапазонном TP-Link Archer AX11000 и двухдиапазонном TP-Link Archer AX6000.

Модель TP-Link Archer AX11000 работает в трех диапазонах: на частоте 5 ГГц с максимальной скоростью соединения 4804 Мбит/с (предназначена специально для игр и поможет избежать борьбы за трафик между подключенными устройствами), на второй частоте 5 ГГц с максимальной скоростью 4804 Мбит/с, а также на частоте 2,4 ГГц с максимальной скоростью до 1148 Мбит/с. Как указвает производитель, в реальных условиях скорость Wi-Fi соединения будет ограничена только возможностями интернет-провайдера, так как суммарная скорость 12-поточного Wi-Fi соединения составляет 10756 Мбит/с.

У данного маршрутизатора есть несколько геймерских функций. К примеру, специальный «игровой ускоритель» обнаруживает и оптимизирует игровые потоки, а панель статистики позволяет получить информацию о продолжительности игровых сессий, задержках и задействованных сетевых ресурсах.

Маршрутизатор Archer AX11000 оснащен четырехъядерным процессором на 1,8 ГГц с тремя сопроцессорами и 1 ГБ оперативной памяти. Модель оснащается WAN-портом на 2,5 Гбит/с, 8-ю гигабитными LAN-портами, а также интерфейсами USB 3.0 Type-A и Type-C – с их помощью к маршрутизатору можно подключить практически любое устройство. Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer AX11000 Plus составляет 14999 грн.

Технические характеристики модели TP-Link Archer AX6000 во многом напоминают параметры предыдущего маршрутизатора, в то же время он отличается более доступной стоимостью. В частности, роутер работает в двух диапазонах (здесь нет отдельной частоты для игр) и обеспечивает общую скорость соединения до 5952 Мбит/с — до 4804 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 1148 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, а процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц дополняют два (а не три) сопроцессора.

Также роутер отличается от старшей модели менее «кричащим» дизайном, который позволит вписать его в любой интерьер, включая офисный. Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer AX6000 составляет 9999 грн.

Источник: TP-Link