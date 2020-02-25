В Украине стартуют продажи игровых мониторов AOC AGON AG273QZ и AG353UCG по цене 19 тыс. грн и 66 тыс. грн соответственно

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Компания AOC представила два новых игровых монитора из семейства AGON — 27-дюймовый AGON AG273QZ и 35-дюймовый AGON AG353UCG.

Монитор AOC AGON AG273QZ с диагональю 27 дюймов (68,6 см) и QHD-разрешением обладает частотой обновления 240 Гц и чрезвычайно низким временем отклика 0,5 мс (MPRT). Модель оснащается TN-панелью нового поколения, которая обеспечивает отображение широкого спектра цветов (126,4% sRGB, 93,7% AdobeRGB).

Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит, устройство сертифицировано для VESA DisplayHDR 400, благодаря чему декодирует и отображает HDR-изображение (High Dynamic Range). Кроме того, технология AMD FreeSync Premium Pro сводит к минимуму задержки, вызванные тональным отображением HDR, а поддержка переменной частоты обновления исключает рывки изображения.

В свою очередь AOC AGON AG353UCG представляет собой сверхширокий монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения. Модель соответствует требованиям профессиональных геймеров, включая VA-панель с технологией Quantum Dot, частоту обновления 200 Гц, время отклика 2 мс GtG и низкую задержку на входе, которые обеспечивают изображение без заметного размытия в движении.

Нативное разрешение UWQHD (3440×1440 пикселей, соотношение сторон 21:9) в сочетании с кривизной 1800R обеспечивает высокий уровень погружения в игру. Также стоит отметить технологию NVIDIA G-Sync Ultimate, пиковую яркость 1000 нит с VESA DisplayHDR 1000 и 90% покрытия DCI-P3.

Динамический диапазон охватывает от 0,05 нит на уровнях черного до 1000 нит на участках максимальной яркости. Благодаря VA-панели, монитор имеет коэффициент статической контрастности 2500:1, что вдвое выше, чем у обычных панелей IPS или TN. Кроме того, 512 локальных зон затемнения обеспечивают широкий динамический диапазон.

Монитор AOC AGON AG353UCG появится в продаже в феврале 2020 года по ориентировочной цене 65,999 гривен. В свою очередь продажи AOC AGON AG273QZ стартуют в марте по цене порядка 18 999 гривен.

Источник: AOC