В Украине возобновляется учебный процесс — внешкольное образование + онлайн-проект «Навчання без меж» для школьников 5-11 классов

14 марта в Украине возобновляется учебный процесс — пока речь идет о внешкольном образовании. Приобщиться к занятиям может любой, независимо от того, занимается ли ребенок в заведении внешкольного образования. Все занятия будут находиться в свободном доступе.

Внешкольное образование

Занятия для разных категорий учащейся молодежи организуют Украинский государственный центр национально-патриотического воспитания, краеведения и туризма учащейся молодежи, Национальный центр «Мала академія наук Украины», Национальный эколого-натуралистический центр, Украинский государственный центр внешкольного образования в сотрудничестве с областными, региональные заведения внешкольного образования.

Расписание занятий и информация о доступе к соответствующим ресурсам (видеоматериалам, онлайн-занятиям, презентациям и т.п.) размещены на сайтах соответствующих государственных центров.

Расписание на эту неделю:

«Навчання без меж»

«Навчання без меж» — совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, «Пиксель» и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet.tv.

Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов. Каждый день будет посвящен отдельной дисциплине. С 14 по 18 марта (понедельник-пятница) будут транслироваться следующие уроки:

14 марта — украинский язык;

15 марта — математика;

16 марта — история Украины;

17 марта — украинский язык;

18 марта — математика.

Так, детский телеканал Пиксель будет транслировать уроки для 5 класса ежедневно в 10:00 и для 6 класса в 11:00. ПЛЮСПЛЮС, входящий в состав 1+1 media, будет показывать уроки для школьников трех классов: 7-го с 10:00 ежедневно, 8-го с 11:00 и 11-го класса с 12:00. Региональные каналы Общественного будут транслировать занятия для 9 класса в 10:00 и для 10 класса в 11:00. Также все упомянутые уроки можно будет просмотреть на платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv как в прямом эфире, так и в любое удобное время совершенно бесплатно.

Проект реализуется на основе Всеукраїнського онлайн розкладу — инициативы Министерства образования и науки Украины, в рамках которой учащиеся 1-11 классов могут приобщиться к видеоурокам, размещенным на платформе YouTube. Все желающие могут добавлять новые уроки по расписанию в свой google-календарь, чтобы получать уведомления о начале трансляции.