В Украине запускают новую систему оповещения — с использованием технологии Cell Broadcast

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о запуске новой системы оповещения населения с использованием технологии Cell Broadcast.

Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях.

«ГСЧС совместно с мобильными операторами развертывает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast». из сообщения ГСЧС

Сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.

Абоненты «Киевстар» в ближайшее время начнут получать тестовые сообщения от DSNS следующего вида:

Cell Broadcast — функция сети GSM, позволяющая передавать разнообразную информацию для последующего отображения на дисплее мобильного телефона. Ее ключевое отличие от службы коротких сообщений от точки к точке (SMS-PP) — возможность обмена сообщениями с геотаргетингом и геозоной «один ко многим». Одно сообщение Cell Broadcast может одновременно добраться до большого количества телефонов. Технология широко используется с 2008 года основными операторами мобильных сетей в Азии, США, Канаде, Южной Америке и Европе.