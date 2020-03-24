В Украине запустили онлайн-платформу поиска антикризисных решений AС LAB21

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Украинский фонд стартапов совместно с Минцифры, Минобразования, сетью бизнес-инкубаторов YEP и другими участниками запустили совместную онлайн-платформу поддержки антикризисных решений AC LAB21. Площадка ориентирована на поиск эффективных решений, которые помогут преодолеть последствия мирового кризиса в странах Восточной Европы.

По мнению создателей AC LAB21 общество, бизнес, страны и города должны не просто преодолеть кризис, а изобрести эффективные инструменты взаимодействия и стать сильнее до 2021 года. Для этого они призывают команды дизайнеров, программистов, студентов, ученых создавать эффективные решения для преодоления мирового кризиса и уменьшения последствий пандемии, предлагать приложения для перехода бизнеса в онлайн.

Это могут быть как бизнес-проекты, так и волонтерские инициативы, главная задача которых — разработка и создание решений, направленных на восстановление работы существующих бизнесов и создание новых в условиях нынешних экономических реалий.

Участникам платформы будет помогать сообщество менторов YEP, Украинского фонда стартапов, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», CISCO, TechUkraine, OKKO, ERC, Radar Tech.

Самые эффективные идеи пройдут интенсивную онлайн-инкубацию на платформе и представят свои проекты перед экспертным советом, а заинтересованные партнеры смогут предоставить ресурсы для запуска этих антикризисных решений. Предполагается, что все решения будут доступны не только украинцам, но и мировой общественности.

Заявки принимаются и рассматриваются на официальном сайте проекта AC LAB21 по следующей ссылке.

Источник: AC LAB21