Новости

В Украине запустили платформу Prozorro+ для поиска поставщиков гуманитарных товаров

В Украине запустили платформу Prozorro+ для поиска поставщиков гуманитарных товаров

Новая платформа на основе уже существующей системы Prozorro создана для массового поиска компаний для поставки необходимых товаров в период военного положения. Prozorro+ собирает заявки от государственных и местных органов власти, военно-гражданских администраций и гуманитарных штабов, а также ведет поиск местных и зарубежных поставщиков.

В системе уже зарегистрированы 110 категорий необходимых товаров, в том числе топливо, еда, одежда, ноутбуки и генераторы для нужд армии. Но в Prozorro+ не ведут поиск поставщиков товаров военного назначения, таких как бронежилеты или оружие.

Сейчас Prozorro+ запущен в пилотном режиме для 15 заказчиков, в том числе Министерства аграрной политики, Министерства социальной политики, Штаба гумпомощи (фонд Штаб UA), Укрзалізниці и Львовской ОГА. Для масштабирования платформы на всю страну Prozorro+ будет наполняться товарами от поставщиков, и бизнес просят активно подавать предложения на платформу.

Регистрация возможна через электронные площадки E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, Держзакупівлі.Онлайн или Тендер-Онлайн. После регистрации для подачи предложения или запроса нужно связаться с колл-центром площадки. Все предложения для бизнеса бесплатны и документов при регистрации не требуется.

В 2021 році Україна підписала контрактів на Prozorro на суму 790 млрд грн та заощадила 45 млрд грн (інфографіка)


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить