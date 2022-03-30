В Украине запустили платформу Prozorro+ для поиска поставщиков гуманитарных товаров

Новая платформа на основе уже существующей системы Prozorro создана для массового поиска компаний для поставки необходимых товаров в период военного положения. Prozorro+ собирает заявки от государственных и местных органов власти, военно-гражданских администраций и гуманитарных штабов, а также ведет поиск местных и зарубежных поставщиков.

В системе уже зарегистрированы 110 категорий необходимых товаров, в том числе топливо, еда, одежда, ноутбуки и генераторы для нужд армии. Но в Prozorro+ не ведут поиск поставщиков товаров военного назначения, таких как бронежилеты или оружие.

Сейчас Prozorro+ запущен в пилотном режиме для 15 заказчиков, в том числе Министерства аграрной политики, Министерства социальной политики, Штаба гумпомощи (фонд Штаб UA), Укрзалізниці и Львовской ОГА. Для масштабирования платформы на всю страну Prozorro+ будет наполняться товарами от поставщиков, и бизнес просят активно подавать предложения на платформу.

Регистрация возможна через электронные площадки E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, Держзакупівлі.Онлайн или Тендер-Онлайн. После регистрации для подачи предложения или запроса нужно связаться с колл-центром площадки. Все предложения для бизнеса бесплатны и документов при регистрации не требуется.