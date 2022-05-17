В Украине запустили VR-музей памяти войны — с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам Киевщины

Для истории в Украине создали виртуальный музей памяти войны — специальный онлайн-проект, чтобы засвидетельствовать последствия российского вторжения в Киевскую область. Соответствующий раздел стал частью туристического сайта Киевской области (это официальный веб-сайт Управления туризма Киевской областной государственной администрации).

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Сейчас там можно увидеть в формате 3D разрушенные оккупантами населенные пункты в Киевской области — Ирпень, Бучу, Гостомель, Бородянку, Горенку и Стоянку.

«Города и села Киевщины стали одними из первых, на кого напали ужасы войны в самых страшных ее проявлениях. Месяц рашисты здесь уничтожали, грабили, насиловали, убивали и бомбили. Уверены, что после победы мы все отстроим, и Киевщина снова станет местом для жизни, где у каждого будет хотеться домик, заниматься активным туризмом, дегустировать вкусную еду от локальных фермеров или уединяться в этноусадьбе среди природы. Но мы никогда не сможем забыть то, что было. Именно для этого и создан «VR-музей памяти войны». С помощью 3D-туров посетители смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война в Ирпень, Бучу, Гостомель, Горенку и другие городки и села», по описанию на сайте проекта

Музей создало Управление туризма Киевской областной государственной администрации в сотрудничестве с проектом «Війна впритул» с целью фиксирования многочисленных разрушений, вызванных преступными действиями российских оккупантов — чтобы запомнить и показать потомкам, какой ценой Украина борется за свою свободу и независимость.