В Україні почалися продажі Wi-Fi-ламп для розумного дому TP-Link Tapo L510E і L530E





Компанія TP-Link виводить на український ринок нові енергозберігаючі Wi-Fi лампи Tapo L510E і L530E, які підтримують управління через фірмовий додаток, вміють вмикати та вимикати світло за розкладом, а також спілкуватися за допомогою Google Assistant.

Енергозберігаюча лампа Tapo L510E з цоколем Е27 і енергоспоживанням 8,7 Вт за допомогою фірмового додатку Tapo може регулювати рівень яскравості, налаштовувати розклад включення та виключення однієї або кількох ламп в заздалегідь вказаний час. Також лампа може увімкнути режим «Не вдома», який буде самостійно вмикати та вимикати лампи у різних кімнатах оселі, створюючи ілюзію того, що в будинку хтось є.

Володар зможе налаштувати автоматичне включення світла на світанку та заході сонця, а також зберегти раніше встановлені режими — наприклад, ідеальне освітлення для перегляду фільмів або фотосесії з домашнім улюбленцем. Більше того, пристрій підтримує голосове управління через Google Assistant. Це означає, що володар зможете поговорити с лампою, і вона його зрозуміє (наприклад, «Окей, Google, увімкни світло» або «Окей, Google, приглуши світло у спальні»). Звісно, також можливо включати та виключати світло дистанційно – наприклад для того, щоб пізнім вечором не входити в напівтемну квартиру.

Tapo L510E напряму підключається до домашньої Wi-Fi мережі, а для її встановлення потрібно лише завантажити додаток Tapo на смартфон або планшет, вкрутити лампу в патрон та слідувати підказкам програми. Термін служби лампи складає 15 000 годин, рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo L510E становить 239 грн.

Характеристики моделі Tapo L530E повністю повторюють специфікації L510E за виключенням однієї обставини – в даному випадку мова йде про багатокольорову лампу з можливістю вибору одного з 16 мільйонів кольорів, регулюванням яскравості та температури кольору. Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Tapo L530E становить 329 грн.

Джерело: TP-Link