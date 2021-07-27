В Україні розробили першу повністю вітчизняну промислову систему накопичення енергії





У Вінниці тестуватимуть першу промислову систему накопичення енергії повністю розроблену, спроєктовану та виготовлену в Україні. Вона дозволить споживати електроенергію, коли у ній є потреба, а не лише тоді, коли вона була згенерована.

Зазначається, що міська рада видала “KNESS” містобудівні умови та обмеження на будівництво промислової системи накопичення енергії (“Energy Storage System“). А відтак перша промислова система накопичення енергії (СНЕ) переходить у режим тестування та пусконалагодження. Повідомляється, що потужність її батареї становитиме 1 МВт, а місткість – 1 Мвт·год.

«Energy Storage System складається з батарейних кластерів. Усі інтелектуальні системи цих модулів є власною розробкою. Вони виконують функції балансування заряду комірок всередині модулів, моніторингу та управління всіма процесами, що відбуваються в межах кластера», — коментує Володимир Голодюк, керівник відділу силової електроніки KNESS RnD Center.

Очікується, що впровадження систем накопичення енергії вплине на економічний розвиток держави і залучить нові інвестиції з боку іноземних компаній. Проте, поки зміни до законодавства не будуть прийняті, СНЕ може бути підключена або як об’єкт генерації, або як об’єкт споживання.

«Вітаю українського виробника із власною розробкою системи накопичення енергії. Це важлива складова для балансування енергосистеми, де зростають потужності СЕС і ВЕС. Ця подія вчергове доводить, що Україна здатна самостійно творити своє енергонезалежне майбутнє, розвиваючи «зелену» енергетику та необхідні електроакумулюючі системи для цього», — прокоментував подію Юрій Шафаренко, заступник Голови Держенергоефективності, та наголосив на необхідності прийняття законодавчої бази для залучення інвестицій у системи накопичення енергії.

Зазначимо, що навесні «ДТЕК» запустив першу в Україні промислову Li-Ion систему накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2,25 МВт·год.

Джерело: Держенергоефективності