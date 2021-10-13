Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасувала введення спецмита на імпортування іноземних кабелів. На думку деяких експертів запровадження мита могло негативно вплинути на розвиток комунікаційної інфраструктури України, також могла б зрости ціна на інтернет для користувачів.

Також це рішення могло суттєво вплинути на досягнення однієї з головних цілей Мінцифри — надати 95% населення доступ до оптичного інтернету до 2024 року. Це могло статися через те, що зросла б вартість закупівель у рамках проекту “інтернет-субвенція”, який Мінцифри реалізовує у 3 тисячах сіл по всій країні.

“Підтримка вітчизняного виробника — це добре, але приймаючи рішення на підтримку однієї галузі, треба зважати на наслідки цього рішення для інших галузей, як в цьому конкретному випадку для телеком галузі. Державна політика має бути послідовною, особливо враховуючи реалізацію масштабних урядових проектів цифрової трансформації”, — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

В Мінцифри зазначили, що в Україні виробляються не всі види кабельно-провідникової продукції або виробляються не в промислових масштабах. Застосування мита на імпорт могло спричинити збільшення термінів постачання продукції, обмежити доступ учасників ринку до необхідного асортименту товарів та вплинути на можливості вибору, зокрема, за такими критеріями, як ціна/якість.

В результаті Мінцифри звернулося зі зверненням, щоб рішення було переглянуто, а міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі переглянула це рішення та постановила скасувати введення мита.

Джерело: КМУ