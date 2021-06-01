В Україні стартували продажі бюджетного роутера Mercusys MW306R зі швидкістю до 300 Мбіт/с за ціною 399 грн





В Україні стартували продажі бюджетного роутера Mercusys MW306R, який працює в одному частотному діапазоні 2,4 ГГц та має три зовнішні антени 5 дБі. Власник пристрою може розраховувати на швидкість Wi-Fi з’єднання до 300 Мбіт/с, чого вистачить для всіх базових завдань, включно з переглядом відео в форматі HD, спілкуванням у соціальних мережах, читанням новин і відеоконференціями.

Mercusys MW306R може працювати в чотирьох режимах – роутера (за замовчуванням), точки доступу, підсилювача Wi-Fi сигналу, а також уміє роздавати інтернет іншим пристроям, які підключені до одного з трьох 100-мегабітних LAN-портів через Ethernet-кабель (так званий режим WISP – Wireless Internet Service Provider).

Серед додаткових функцій можна відзначити підтримку IPTV і IPv6, захист від кіберзагроз за допомогою шифрування даних WPA/WPA2 і можливість відключення службових індикаторів вночі. Перед початком роботи пристрій налаштовується через веб-інтерфейс и навіть якщо користувачу доведеться робити це вперше, процес займе не більше 10 хвилин – адже в комплект входить інструкція, яка докладно пояснює послідовність дій.

В компанії нагадали, що більша частина українських споживачів все ще користується 100-мегабітним інтернетом, а в багатьох малих містах і селах інтернет-провайдери не пропонують своїм абонентам гігабітне підключення. Саме тому моделі такого рівня є в лінійці кожного виробника мережевого обладнання.

Нова модель має 3-річну офіційну гарантію – як і все мережеве обладнання Mercusys, офіційно ввезене в Україну і виготовлене після 1.01.2021. Рекомендована роздрібна ціна Mercusys MW306R складає 399 грн.

Джерело: Mercusys