В Україні стартували продажі нового роутера TP-Link Archer AX23 (Wi-Fi 6, 1,8 Гбіт/c) за ціною 1699 грн





Компанія TP-Link виводить на український ринок новий роутер з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 Archer AX23. Це гігабітний маршрутизатор з швидкістю Wi-Fi до 1,8 Гбіт/ та підтримкою технологій OFDMA і MU-MIMO.

Швидкість з’єднання складає до 1201 Мбіт/с на частоті 5 ГГц і до 574 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц. За допомогою чотирьох гігабітних LAN-портів користувач зможе підключити до маршрутизатора ноутбук, десктоп або телевізор без втрати швидкості. Технологія OFDMA покращує якість Wi-Fi з’єднання, дозволяючи декільком підключеним пристроям ефективно використовувати один діапазон. Таке рішення зменшує затримки і робить підключення більш стабільним. Також стане у пригоді підтримка технології MU-MIMO, яка зробить можливим швидкий обмін даними з більшою кількістю підключених гаджетів і допоможе мінімізувати затримки з’єднання.

Чотири зовнішні антени роблять сигнал бездротової мережі більш стабільним і допомогають розширити площу покриття, а технологія Beamforming спрямовує концентрований Wi-Fi сигнал у бік підключених пристроїв, які знаходяться далеко від роутера або мають порівняно невелику потужність. Також тут використовується WPA3 — новий протокол безпеки, який гарантує недоторканість Wi-Fi паролю і захист від брутфорс-атак.

Інтернет-провайдери використовують різні типи підключення, тому TP-Link Archer AX23 підтримує п’ять типів підключення, включно з найбільш популярними — L2TP і PPTP. Крім цього новий маршрутизатор підтримує функції батьківського контролю, легко налаштовується за допомогою фірмового додатку Tether для Android і iOS. Не забута і технологія OneMesh, яка допоможе легко розширити покриття Wi-Fi мережі за допомогою іншого OneMesh пристрою – наприклад, роутера або підсилювача Wi-Fi сигналу.

Рекомендована роздрібна ціна TP-Link Archer AX23 в Україні складає 1699 грн, однак до 12 вересня цю модель можна буде придбати за промо-ціною 1499 грн.

Джерело: TP-Link