В Україні стартували продажі нового Wi-Fi 6 (1800 Мбіт/с) роутера Mercusys MR70X за ціною 1399 грн





В Україні стартували продажі одного з найбільш доступних роутерів з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 — Mercusys MR70X. Нова дводіапазонна модель забезпечує загальну швидкість з’єднання до 1800 Мбіт/c, а також відрізняється доволі низькою ціною.

Загальна швидкість з’єднання MR70X складає до 1800 Мбіт/с — до 1201 Мбіт/с в діапазоні 5 ГГц і до 574 Мбіт/с в діапазоні 2,4 ГГц. Тобто користувач може розраховувати на швидке завантаження ресурсоємних файлів, відсутність лагів в іграх та зведені до мінімуму затримки навіть при значному навантаженні на мережу. Технологія Smart Connect об’єднує діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц в єдину SSID бездротову мережу і дозволяє пристроям підключатися до найменш завантаженого з доступних діапазонів, що забезпечує оптимальну роботу мережі під час переміщення по будинку.

Використання технологій OFDMA і MU-MIMO допомогло збільшити пропускну здатність маршрутизатора та збільшити кількість підключень в чотири рази. Чотири зовнішні антени з високим коефіцієнтом підсилення роблять сигнал більш стабільним, а технологія Beamforming допомагає виявляти пристрої, які знаходяться далеко від маршрутизатора, і спрямовувати в їх бік концентрований сигнал Wi-Fi. Новітній стандарт шифрування WPA3 призначений для збільшення захисту бездротової мережі та підключених до неї пристроїв від несанкціонованого доступу. Завдяки технології BSS Color користувач зможе звести до мінимуму перешкоди від сусідських мереж в багатоквартирних будинках.

Mercusys MR70X також оснащений трьома гігабітними портами LAN і одним гігабітним інтерфейсом WAN. Нова модель поставляється з трирічною офіційною гарантією – як і все мережеве обладнання Mercusys, офіційно ввезене в Україну та виготовлене після 1.01.2021.

Рекомендована роздрібна ціна Mercusys MR70X складає 1399 грн.

Джерело: Mercusys