В Україну приїхала перша швейцарська електричка Stadler Flirt, яку будуть тестувати на маршрутах City Express [фото, відео]





«Укрзалізниця» отримала першу електричку виробництва швейцарської компанії Stadler, яку згідно раніше підписаним домовленностям почнуть тестувати на приміських маршрутах столиці City Express.

Модель електропоїзда Stadler Flirt складається з п’яти вагонів першого і другого класів. Максимальна швидкість – 160 км/год. Поїзд вміщає 262 особи, також передбачені місця для проїзду пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

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Поїзд прибув із Білорусі, де його збудували на заводі Stadler Minsk у білоруському Фаніполі. Але через економічні санкції проти Білорусі компанія Stadler може перенести це виробництво в Україну.

Зазначимо, що 7 травня 2021 року «Укрзалізниця» та швейцарська компанія Stadler CIS AG уклали Меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.

Джерело: ЕП