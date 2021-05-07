«Укрзалізниця» та Stadler домовилися про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва швейцарських поїздів для City Express та інших пасажирських перевезеннь





Сьогодні, 7 травня 2021 року, у присутності першого заступника Міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича АТ «Укрзалізниця» та швейцарська компанія Stadler CIS AG уклали Меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.

«Цьогоріч залізнична галузь України отримала максимальну бюджетну підтримку на оновлення пасажирського рухомого складу – закупівлю близько 100 пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури. Але у цьому ключі також вкрай важливо забезпечити максимальний рівень локалізації виробництва, що створить додаткові робочі місця для людей і дасть стимул для розвитку нашої економіки. Вітаю початок співробітництва Укрзалізниці та швейцарської компанії Stadler. Очікуємо позитивних результатів співпраці», — зазначив перший заступник Міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Відповідно до Меморандуму, сторони разом докладатимуть зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та залучення фінансування. Крім цього, якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставку рухомого складу для Укрзалізниці, компанія планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні.

«Ми зацікавлені у співпраці із світовими виробниками залізничного рухомого складу, які себе зарекомендували в роботі на інших залізницях світу, в тому числі на широкій колії. Одним із таких потенційних партнерів є Stadler, який постачав рухомий склад для білоруської залізниці. Але наша головна умова такого партнерства є незмінною — локалізація виробництва на території України. Адже це залучення додаткових коштів в економіку та розвиток важкої промисловості нашої країни», — зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

За словами керівника Укрзалізниці, поїзди виробництва Stadler можуть бути задіяні в приміських та регіональних пасажирських перевезеннях, а також у проєкті City Express.

«Для розміщення виробництва ми запропонували колегам із Швейцарії розглянути наш Київський електровагоноремонтний завод. Технічні спеціалісти Stadler відвідали його та низку інших локацій у лютому цього року. Це оптимальний завод для локалізації виробництва, адже його головний профіль — модернізація приміських поїздів», — резюмував Іван Юрик.

Зазначений меморандум підписали в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, в.о. члена правління та керівник пасажирського напрямку АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, голова правління — генеральний директор Stadler CIS AG Петр Хрістоф Шпулер та генеральний директор Stadler CIS AG Александр Люфт у присутності віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та першого заступника міністра інфраструктури України Дмитра Абрамовича.

Укрзалізниця зазначила, що продовжує вести робочі діалоги з іншими міжнародними постачальниками пасажирського рухомого складу (зокрема, з польською Pesa) та розраховує на підтримку держави у фінансуванні розвитку пасажирських перевезень.

Джерело: Укрзалізниця, Мінінфраструктури