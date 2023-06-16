В Украине стартовали продажи электросамокатов Acer ES: скорость до 25 км/ч, запас хода до 60 км, цена от 23,6 тыс. грн

Компания Acer начала продажу в Украине двух портативных электросамокатов Acer ES Series. Старшая версия на одном заряде аккумулятора способна преодолеть до 60 км.
Электросамокат Acer ES Series 5 весит 18,5 кг и имеет размеры 118x49x125 см в разложенном виде. 36-вольтовый двигатель обеспечивает мощность 350 Вт и позволяет развивать скорость 20 км/ч или 25 км/ч (в зависимости от страны использования и требований местного законодательства). Доступны три режима скорости: 6 км/ч, 10 км/ч и спортивный до 25 км/ч. Устройство оснащено функцией круиз-контроля. Самокат способен подниматься по дорогам с уклоном 16%. Он выдерживает нагрузку до 100 кг.
Аккумулятор емкостью 15 Ач позволяет преодолевать расстояние до 60 км на одном заряде. С помощью приложения можно активировать расширенные функции устройства, например управление фарами, электрический замок и боковое освещение. Самокат Acer ES Series 5 оснащен 10-дюймовыми колесами из пеноматериала и амортизатором задней подвески.
Электросамокат Acer ES Series 3 – это доступная модель с некоторыми ограничениями в сравнении со старшим братом. В этом случае используется двигатель мощностью 250 Вт и батарея емкостью 7,5 Ач. Самокат также поддерживает три режима скорости (6 км/ч, 10 км/ч до 25 км/ч) и выдерживает нагрузку до 100 кг. Однако из-за ограничения двигателя и батареи ES Series 3 может подниматься под уклоном до 15%, а максимальный запас хода составляет 25 км. Колеса имеют диаметр 8,5 дюйма. Размеры составляют 107x49x120 см, а вес – 16 кг.
Обе модели электросамокатов Acer имеют защиту от воды уровня IPX5, благодаря чему лужи можно не объезжать. Кроме того, электродвигатель и аккумулятор защищены прочным корпусом из алюминия, что предотвращает случайные повреждения.
Электросамокат Acer ES Series 3 (AES013) (GP.ODG11.00J) будет продаваться в Украине по цене от 23 599 грн, а модель Acer ES Series 5 (AES015) (GP.ODG11.00L) – от 31 349 грн.