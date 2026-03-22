Первый в мире электромотоцикл с самобалансировкой запускается в производство

После электровелосипедов технология самобалансировки наконец ожидаемо нашла свое место на мотоциклах. Первый в мире самобалансирующийся EV-мотоцикл выходит в серийное производство.





За этим достижением стоит не Honda, Yamaha или BMW Motorrad, а малоизвестный сингапурский стартап OMOWAY. Их OMO X становится «первым в мире самобалансирующимся электрическим мотоциклом в серийном производстве». Но если присмотреться, он больше похож на скутер, чем на мотоцикл. Тем не менее, это все равно впечатляющее достижение.

В основе всего лежит архитектура OMO-ROBOT, которая сочетает обработку изображений с технологией самобалансировки, чтобы удерживать байк в вертикальном положении независимо от скорости движения. Система сочетает в себе аппаратное обеспечение, программное обеспечение и датчики, превращая скутер в «двухколесного робота».

Камеры и датчики фиксируют окружающую среду, высокопроизводительные процессоры обрабатывают эти данные, а физическая система стабилизации поддерживает равновесие. Это высокоточное стабилизационное устройство называется Гироскоп управляющего момента (Control Moment Gyroscope, CMG) — он широко используется в космических аппаратах и спутниках, а в данном случае активно стабилизирует мотоцикл путем быстрой регулировки углового момента. Это помогает удерживать два колеса в вертикальном положении на очень малых скоростях и даже при полной остановке.

В демонстрационном видео OMOWAY показывает, как OMO X держит равновесие на большой качалке-качалке — и все это без всякого всадника. Это открывает рынок двухколесного транспорта для совершенно новой аудитории. Поддержание равновесия на мотоцикле всегда было одним из самых больших вызовов для новичков. С такой технологией барьер входа на рынок мотоциклов практически исчезает.





Именно здесь и становится понятным дизайн OMO X. Хотя OMOWAY называет его мотоциклом, в базовой комплектации это технически скутер. Это модульная концепция, позволяющая выбирать из трех различных конфигураций благодаря сменным кузовным панелям: классический скутер с проходной рамой, уличный вариант и туристический вариант с опциями для багажа. OMOWAY отмечает, что OMO X дополнительно регулирует настройки гироскопа в зависимости от выбранной конфигурации, чтобы учесть измененное распределение веса и ожидаемые скорости.

Также сообщается, что облачная технология может обучаться на часто используемых маршрутах и заблаговременно настраивать стабилизацию в соответствии с рельефом местности. Мото-скутер оснащен электрическим приводом. Хотя об аккумуляторе и двигателе пока что мало что известно. Однако известно, что OMO X может разгоняться до более 110 км/ч и имеет запас хода по циклу WMTC около 200 км.

Дизайн выдержан в классическом стиле скутера с обтекателями для ног и удобным ветровым стеклом. Вдоль всего скутера проходят угловые линии с LED-подсветкой по всему периметру. На передней части есть сплошная световая полоса, которую производитель называет «saber lights» («саблесвет»). Все это завершается задней частью с маятниковой подвеской, широким задним колесом и «плавающим» сиденьем. Модульный стиль получил настолько положительную оценку, что недавно получил премию iF Design Award 2026.

Помимо дизайна и технологии самобалансировки, OMO X и так хорошо оснащён для скутера. Он получил систему HALO Pilot, которая обеспечивает такие функции, как парковка в одно нажатие, адаптивный круиз-контроль и функцию вызова, что позволяет скутеру самостоятельно подъезжать к водителю — функции, которые ранее были преимущественно присущи автомобилям.

OMO X также имеет «полную активную безопасность», которая помогает в поворотах, предотвращает скольжение на мокрых дорогах и реагирует на неожиданные препятствия за считанные милии секунды. Эта система использует камеры скутера для сканирование окружающей среды во всех направлениях, предупреждает о транспортных средствах в слепых зонах и автоматически задействует экстренное торможение в случае невнимательности водителя. Все управляется через дисплей диагональю 10,25 дюйма.

Кроме того, OMO X оснащен связью между транспортными средствами (vehicle-to-vehicle) и цифровым ключом. И вот что интересно: для зарядки скутер может просто остановиться над подходящей зарядной площадкой без необходимости подключать кабель. Но прежде чем доставать чековую книжку, стоит отметить, что OMOWAY еще далеко до мирового развертывания. Компания планирует открыть предварительные заказы на OMO X в Индонезии в конце апреля, а официальный выход на рынок запланирован на конец мая.

Относительно цены — официальных данных пока нет, хотя распространенные слухи указывают на отметку около 3 800 долларов США (примерно 3 540 евро). Если это окажется правдой, он идеально впишется между электроскутерами начального уровня и такими моделями, как BMW CE 04, который, очевидно, не напакован такими технологиями. И если так оно и будет, победитель здесь очевиден.





Источник: New Atlas