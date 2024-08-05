В Украине зафиксировали три случая нового штамма коронавируса «FLiRT» — поражает ослабленный иммунитет, а болеют даже вакцинированные

«FLiRT» — это новый субвариант коронавируса «Omicron», который из-за специфических мутаций в белке-шипе лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа.

В первую очередь «FLiRT» поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. В то же время приобретенный после прививки иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.

По данным Министерства здравоохранения в июле в Украине зафиксировано уже три случая заболевания «FLiRT»: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области (две женщины и мужчина 60+).

Всемирная организация здравоохранения еще не предоставила оценки относительно опасности «FLiRT», однако отмечает, что вирус требует мониторинга в каждой стране.

«Исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом. Напоминаем, вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Медики используют омикрон-специфические вакцины (производитель «Pfizer») для взрослых и детей», — отмечают в Минздраве

По данным Центра общественного здоровья в первом полугодии 2024 года заболеваемость коронавирусом в Украине уменьшилась в 4,6 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в то же время в июне показатели начали двигаться вверх — и большинство случаев завезены из европейских стран

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что в среднем 80% людей, которые умирают сейчас или от гриппа, или от ковида, не имеют вакцинации или не завершили полный ее цикл.