В Украине запустили бесплатный онлайн-сервис для оценки недвижимости. Как он работает?

Фонд государственного имущества Украины запустив онлайн-сервис, который поможет быстро и бесплатно получить справку о стоимости вашей недвижимости
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на сайт https://evaluation.spfu.gov и авторизоваться с помощью электронной подписи или через ID.GOV.UA.
Сообщается, что сервис может определить 18 типов недвижимого имущества при осуществлении операций купли-продажи, а сформированный в дальнейшем документ можно сохранить и распечатать. Справка будет действовать в течение 30 дней со дня формирования.
В то же время если пользователь не будет соглашаться с результатами оценки — можно заказать дополнительную (платную) оценку у специалиста, который составит отчет, что регистрируется в Единой базе и будет действовать уже в течение 6 месяцев с даты оценки.
«Все субъекты оценочной деятельности (СОД) регистрируются и регистрируют оценщиков в составе СОД или по трудовому договору, чтобы иметь возможность регистрировать отчет об оценке в Единой базе. Регистрация СОД осуществляется только по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи руководителя. Нотариусам, чтобы сформировать выписку из Единой базы или отчет об оценке тоже необходима регистрация по личной квалифицированной электронной подписи»,— добавляют в Фонде госимущества
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