В Украине запустили бесплатный онлайн-сервис для оценки недвижимости. Как он работает?

Фонд государственного имущества Украины запустив онлайн-сервис, который поможет быстро и бесплатно получить справку о стоимости вашей недвижимости

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти на сайт https://evaluation.spfu.gov и авторизоваться с помощью электронной подписи или через ID.GOV.UA.

Сообщается, что сервис может определить 18 типов недвижимого имущества при осуществлении операций купли-продажи, а сформированный в дальнейшем документ можно сохранить и распечатать. Справка будет действовать в течение 30 дней со дня формирования.

В то же время если пользователь не будет соглашаться с результатами оценки — можно заказать дополнительную (платную) оценку у специалиста, который составит отчет, что регистрируется в Единой базе и будет действовать уже в течение 6 месяцев с даты оценки.

Онлайн-курс "B2B-продажі" від Laba. Розробіть ефективну стратегію B2B-продажів за 11 занять: від воронки до партнерської програми.Лектор курсу — засновник консалтингової компанії, який має 15 років досвіду в продажах. Дізнатись більше