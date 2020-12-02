В улучшенном приложении «Дій вдома» на 5 минут увеличен срок верификации и появилась возможность покинуть место самоизоляции
Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал об улучшениях и нововведениях приложения «Дій вдома». Напомним, оно было запущено весной этого года и предназначено для контроля соблюдения карантина соответствующими лицами, например, больными коронавирусной инфекцией и лицами, подозреваемыми на наличие коронавируса.
Человек, который должен находиться на самоизоляции, устанавливает приложение и фотографирует себя с определённой периодичностью. При этом приложение сверяет фотографию лица с «эталонной» и накладывает геолокацию. В случае отсутствия человека в заявленном месте, информация поступает в полицию.
Отмечается, что теперь в приложении «Дій вдома» увеличен срок верификации личности – с 15 минут до 20 минут. Столько времени даётся на то, чтобы сделать фотографию. Напоминания приходят каждые 4 минуты, пока человек на изоляции не сфотографируется. Также разработчики добавили возможность указать перечень контактных лиц.
Среди прочих нововведений Руслан Кучер назвал:
- Таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции.
- Появилось действие «Покинуть место самоизоляции». Это можно сделать, например, чтобы выйти на прогулку с собакой, пойти в аптеку или поехать на тестирование.
- Появилась функция проверки симптомов на примере вопрос-ответ.
- Теперь в приложение приходит официальное оповещение при получении негативных результатов ПЦР-тестов.
Источник: Украинская правда