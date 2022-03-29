В Винницкой области задержан кибермошенник: взламывал аккаунты пользователя соцсетей и от их имени «насобирал» себе 60 тысяч гривен якобы на покупку амуниции

Киберполиция Винницкой области нашла и задержала 25-летнего местного жителя, который взламывал аккаунты пользователей соцсетей, после чего имени владельца страницы размещал публикацию о сборе денег на покупку амуниции, поскольку якобы собирается на фронт. В такой тяжелой ситуации, которая сейчас в Украине, большинство родных и друзей пользователей высылали финансовую помощь на карту мошенника. Всего за несколько дней преступнику удалось «собрать» около 60 тысяч гривен.

«В настоящее время киберполиция устанавливает, каким образом фигурант получал доступ к аккаунтам пользователей. По предварительным данным, злоумышленник использовал фишинговые ссылки», — сказано в публикации правоохранителей.

Следователи Винницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Киберполиция напомнила, что для защиты аккаунтов соцсетей от взлома следует создавать надежные, сложные пароли и не использовать одинаковый пароль для нескольких ресурсов. Также не стоит переходить по сомнительным гиперссылкам и обязательно включить двухфакторную аутентификацию.