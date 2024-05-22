В возрасте 89 лет умер Честер Гордон Белл — автор прототипа персонального компьютера

Честер Гордон Белл, технологический провидец, чьи компьютерные разработки для Digital Equipment Corporation (DEC) способствовали появлению индустрии мини-компьютеров в 1960-х годах, умер в пятницу в своем доме в Коронадо, штат Калифорния. Ему было 89 лет. Причиной стала пневмония, говорится в заявлении его семьи.

Честер Гордон Белл родился 19 августа 1934 года в Кирксвилле, штат Миссури, в семье Честера Белла, электрика, владевшего магазином бытовой техники, и Лолы (Гордон) Белл, которая преподавала в начальной школе. Уже к 12 годам он был профессиональным электриком — устанавливал первые домашние посудомоечные машины, чинил двигатели и разбирал механические устройства, чтобы восстановить их. Белл окончил Массачусетский технологический институт в 1957 году с дипломом магистра электротехники.

Гордон Белл был главным архитектором в создании более компактных доступных интерактивных компьютеров, которые можно было бы объединить в сеть. В то время, когда такие компьютерные компании, как IBM, продавали многомиллионные мейнфреймы, компания Digital Equipment Corporation имела целью представить меньшие, мощные машины, которые можно было приобрести за небольшую долю этой стоимости. В 1960 году Белл присоединился к этой компании в качестве инженера. Здесь он занимался разработкой соответствующих архитектур и подсистем.

Результатом этой работы стал 12-разрядный компьютер PDP-8, представленный в 1965 году с ценой $18 тыс. Эта система считалась первым успешным мини-компьютером на рынке. Что еще важнее, мини-компьютеры DEC продавались ученым, инженерам и другим пользователям, которые непосредственно взаимодействовали с машинами в эпоху, когда корпоративные компьютеры были недоступны для таких пользователей и размещались в центрах обработки данных.

Из-за разногласий во взглядах с руководством DEC Гордон Белл взял 6-летний отпуск, во время которого преподавал в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге. В 1972 году он вернулся в компанию на должность вице-президента по инженерным вопросам.

Тогда же он сформулировал закон о классах компьютеров. Он утверждает, что примерно каждое десятилетие благодаря прогрессу в полупроводниках, системах хранения данных, платформах программирования, сетевых и интерфейсных технологиях формируется новый более дешевый класс компьютеров, что приводит к новым видам использования и созданию новой отрасли.

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После возвращения в DEC Гордон Белл руководил разработкой совершенно новой компьютерной архитектуры VAX 780. Быстрый, мощный и эффективный мини-компьютер имел огромный успех, увеличив продажи, которые в начале 1980-х годов сделали DEC вторым в мире производителем компьютеров.

И все же атмосфера в DEC оставалась неблагоприятной для Белла. В марте 1983 года он перенес серьезный сердечный приступ и мог бы умереть, если бы не усилия Боба Паффера, вице-президента компании, который спас его с помощью сердечно-легочной реанимации. Летом 1983 года Гордон Белл ушел в отставку.

В дальнейшем Белл основал компании Encore Computer и Ardent Computer. В 1986 году он погрузился в мир государственной политики, когда присоединился к Национальному научному фонду и возглавил работу над суперкомпьютерной сетью, которая привела к ранней итерации Интернета под названием Национальная научно-образовательная сеть.

В 1987 году Белл учредил ежегодную премию своего имени с целью продвижения и развития ведущих технологий высокопроизводительных достижений.

Впоследствии Честер Гордон Белл переехал в Калифорнию, где стал ангелом-инвестором Кремниевой долины, а в 1991 году стал советником Microsoft, которая открывала свою первую исследовательскую лабораторию в Редмонде, штат Вашингтон. В 1995 году Белл присоединился к Microsoft Research Silicon Valley Lab на полную ставку. Там он работал над MyLifeBits, базой данных, разработанной для сбора всей информации о его жизни — статей, книг, компакт-дисков, писем, электронных писем, музыки, домашних фильмов и видео — в облачную цифровую базу данных.

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Мини-компьютеры оставили важный след в истории вычислительной техники, так же как и имя их главного конструктора.

У Честера Гордона Белла осталась вторая жена Шеридан Синклер-Белл, на которой он женился в 2009 году; его сын Бригам и дочь Лаура Белл, оба от первого брака; его падчерица Логан Форбс; сестра Шэрон Смит; четверо внуков.

Источник: nytimes