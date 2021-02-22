В WhatsApp пояснили, что будет в тех случаях, если пользователи не примут новые правила конфиденциальности





Сервис обмена сообщениями WhatsApp подробно описал, что произойдет с пользователями, которые не примут его новую политику конфиденциальности. В таком случае с 15 мая функциональные возможности WhatsApp станут более ограниченными, и пользователи больше не смогут отправлять и читать сообщения из приложения. Они по-прежнему смогут получать звонки и уведомления, но это будет возможно только «на короткое время». Компания заявляет, что этот период продлится несколько недель.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp вызвала споры среди некоторых пользователей. Они были обеспокоены тем, она позволяет сервису делиться их личными сообщениями с родительской компанией Facebook. Однако сообщения между пользователями в WhatsApp зашифрованы, так что содержимое могут видеть только их получатели. Новая политика конфиденциальности относится к сообщениям, отправляемым компаниями, которые могут храниться на серверах Facebook и данные которых могут использоваться для рекламы. Начиная с 2016 года, WhatsApp делится с Facebook некоторой личной информацией, например номерами телефонов.

В ответ на критику администрация WhatsApp заявила, что она отложит введение новой политики конфиденциальности. Первоначально планировалось внедрить её с 8 февраля. На прошлой неделе сервис WhatsApp обрисовал в общих чертах, как он будет объяснять новую политику конфиденциальности своим пользователям. Для этого внутри приложения будет добавлен баннер с пояснениями новой политики.

Вместе с тем, WhatsApp заявляет, что не будет удалять учётные записи пользователей, которые не приняли новые условия политики конфиденциальности до 15 мая. Пользователи по-прежнему смогут принять новые правила после этой даты. Однако сервис предупреждает, что обычно удаляет учётные записи после того, как они не проявляли активность на протяжении 120 дней.

Источник: The Verge