Илон Маск атакует WhatsApp и Signal: X официально запускает собственный мессенджер XChat

В марте компания X начала тестирование приложения XChat среди тысяч бета-тестеров. Похоже, этап тестирования завершен, и приложение готово к публичному запуску. Компания, принадлежащая Илону Маску, объявила, что XChat теперь доступен в App Store, а широкий запуск запланирован на ближайшие дни.





На странице приложения для чата в App Store указана дата релиза — 17 апреля, и оно будет доступно одновременно для iPhone и iPad. Среди функций приложение XChat рекламирует сквозное шифрование как одну из своих главных особенностей. Сквозное шифрование на данный момент считается самым безопасным протоколом защиты, гарантирующим конфиденциальность ваших сообщений, и ни один посредник или третья сторона (включая компанию, создавшую платформу) не сможет прочитать ваши разговоры.

Например, WhatsApp и Signal используют его по умолчанию. В Instagram и Telegram есть специальная функция приватных чатов, которая использует сквозное шифрование для защиты ваших сообщений. Возвращаясь к XChat: приложение также позволит блокировать скриншоты, то есть ни один участник разговора не сможет сделать снимок экрана чата.

Приложение позволит пользователям редактировать или удалять отправленные сообщения, а также отправлять исчезающие сообщения. Звонки и групповые чаты также будут включены в пакет. С тех пор как Маск принял X (который в итоге объединился с xAI, а после — в рамках масштабного слияния со SpaceX), планы по созданию суперприложения оказались в центре внимания.

Вместо обновленной функции DM внутри X пользователи получают отдельное приложение. Оно позволяет общаться с любым пользователем X и звонить друг другу на разных устройствах. В приложении можно создавать массовые групповые чаты — до 481 участника.





X также обещает в списке App Store, что XChat не будет иметь рекламы и не будет отслеживать пользователей. Для исчезающих сообщений установлен конкретный временной лимит: чувствительные детали, отправленные в чате, будут исчезать через пять минут.

В общем, Илон Маск впервые заговорил о запуске новой версии функции прямых сообщений в своей социальной сети еще в середине 2025 года. Тогда в серии сообщений он сообщилчто новая версия будет зашифрованной и построенной на «совершенно новой архитектуре». Он также заявил, что все пользователи X получат XChat, в июне прошлого года — впрочем, Маск известен своим чрезмерным оптимизмом в отношении сроков.

«Новый XChat запускается с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправлять файлы любого типа. Также — аудио- и видеозвонки. Построено на Rust с шифрованием в стиле Bitcoin, совершенно новая архитектура», — объявил Маск в июне прошлого года.

Затем, в декабре, Маск заявил, что хочет превратить X в нечто подобное WeChat — китайскому приложению, которое охватывает все: от обмена сообщениями и платежей до бронирований и множества других разнообразных услуг. В прошлом году стало известно, что суперприложение X также будет предлагать инвестиционные и торговые услуги после реализации этих планов.

Буквально несколько дней назад Маск написал в X, что WhatsApp нельзя доверять — намекая на судебный иск, утверждающий: Meta предоставила посторонним лицам доступ к зашифрованным сообщениям в WhatsApp. Хотя WhatsApp опроверг эти заявления, высказывание Маска подлило масла в огонь вокруг вопросов конфиденциальности. Отдельно основатель Telegram Павел Дуров назвал заявления WhatsApp о шифровании «крупнейшим потребительским мошенничеством в истории».

«Ваши зашифрованные чаты заслуживают собственного приложения. Сделайте предварительный заказ прямо сейчас», — лаконично намекают в официальном аккаунте чата.

На этом не все. Signal — один из самых доверенных мессенджеров благодаря надежным протоколам безопасности — также оказался под ударом. По сообщениям, ФБР смогло прочитать содержимое сообщений Signal, получив доступ к журналу уведомлений на iPhone подозреваемого, несмотря на то, что приложение предоставляет возможность установки блокировки. Павел также ударил по Signal, отметив, что Telegram никогда не показывает содержимое сообщений в баннере уведомления.

Поэтому, XChat выходит на публичный рынок в момент, когда доверие к популярным платформам вроде WhatsApp и Signal подвергается серьезных испытаний. К тому же интересно будет посмотреть, предложит ли X все функции бесплатно, или же часть из них будет доступна лишь по премиум-подписке — как это уже реализовано в материнском сервисе социальных сетей.

Источник: DigitalTrends