В Японии создают движущуюся статую робота Gundam в натуральную величину (18 метров)





К 40-летию франшизы Gundam (повествующей об огромных роботах) ведётся создание движущейся статуи в натуральную величину. Она строится в Иокогаме, префектура Канагава. И хотя она не будет демонстрироваться публике вплоть до конца этого года, представители СМИ смогли попасть на площадку Gundam Factory и увидеть конструкцию, созданную на текущий момент.

На монтажной площадке был обнаружен внутренний каркас Gundam, который двигался, как будто делал шаг. Конечно же, это движение было далеко от того, как выглядит перемещение меха в анимационных фильмах. Тем не менее, это более впечатляющее действие, чем умела статуя робота, созданная к 30-летию франшизы. В любом случае, это выглядит впечатляюще, когда двигается конструкция высотой с многоэтажный дом (18 метров). Этого удалось достичь благодаря использованию современных облегчённых материалов и замене гидравлических приводов на электрические.

Источник: Engadget