В игре Dragon’s Dogma 2 покажут живые сцены приготовления мяса на костре

Через 2 недели ожидается выход игры Dragon’s Dogma 2. Находясь в лагерях, игроки смогут приготовить еду, как это бывает во многих ролевых играх. Соответствующие кадры опубликовали заранее.

В случае Dragon’s Dogma 2 мясо на костре выглядело очень реалистичным, из-за чего среди поклонников шли дискуссии — настоящее оно или результат качественной компьютерной графики. Даже PlayStation не смогла окончательно определиться и запустила опрос в социальной сети X.

Теперь компания Capcom заявила, что шипящее мясо в Dragon’s Dogma 2 вполне настоящее. В интервью японскому сайту 4Gamer режиссер игры Хидеаки Ицуно заявил, что эти сцены приготовления мяса являются реально снятыми, а не CGI.

Он уточнил, что команда несколько месяцев обсуждала, что интересного можно продемонстрировать в лагере. В конце концов решили показать приготовление мяса. Но вместо траты денег на дорогую компьютерную графику с жаркой мяса в итоге решили потратить такую же сумму на настоящее мясо. Как следствие, каждый вид мяса, который можно приготовить в игре на гриле, имеет отдельное видео приготовления.

Игра Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Источник: eurogamer

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